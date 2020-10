Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh khi trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ TP khóa XXI tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 -2025 sáng nay (21/10).

Phát sinh nhiều “điểm nghẽn”

Báo cáo trước Đại hội, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay, nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhất là việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức...

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP diễn ra trong 3 ngày (từ 20 - 22/10)

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), bước đầu đạt kết quả tích cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và từng bước phân bổ nguồn lực hợp lý, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; qua đó đã bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, đảm bảo công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng các nguyên tắc của Đảng, khắc phục được tình trạng lồng ghép ý chí chủ quan trong quy trình nhân sự và hiện tượng “đúng quy trình nhưng không chọn đúng người”.

Đồng thời, chủ động chỉ đạo xây dựng các phương án nhân sự trong trường hợp không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, phường khi thực hiện mô hình Chính quyền đô thị; phương án luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt ở một số quận, huyện không phải là người địa phương; kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhìn nhận, những kết quả đạt được về mọi mặt rất đáng tự hào khi đặt trong bối cảnh thực tiễn của TP thời gian qua có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, mà ở đó là sự chung sức, đồng lòng của người dân trong những thời điểm khó khăn nhất...

"Tuy nhiên, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua còn có những hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực và tiếp tục phát sinh nhiều “điểm nghẽn” mà TP cần phải vượt qua để tiếp tục phát triển.

Những vấn đề này đã được BCH Đảng bộ thành phố chỉ ra trong các văn kiện trình Đại hội." - ông Nghĩa nhấn mạnh.

"Không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tập trung khắc phục những khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, thực hiện các bản án đã có hiệu lực pháp luật; đặc biệt là năm cuối nhiệm kỳ, TP phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP vẫn luôn kiên cường, thực sự là một Đảng bộ mạnh, không chùn bước trước khó khăn, vững vàng đi lên, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Các đại biểu dự Đại hội

"Bước vào năm 2020, trước sự bùng phát và những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng Đà Nẵng vẫn bản lĩnh, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa nỗ lực duy trì, sớm khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân..." - Phó Thủ tướng ghi nhận.

Đặc biệt nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị; phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất với Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP và đang đề nghị Thủ tướng phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là các văn kiện có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển, tạo động lực để TP bứt phá đi lên trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý, Đà Nẵng là địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh của cả nước. Vì vậy, cần tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng chống tội phạm một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; theo dõi, nắm chắc tình hình, quản lý thật tốt địa bàn, hoạt động của người nước ngoài, không để bị động, bất ngờ, phát hiện xử lý vấn đề nhạy cảm, kịp thời, không để phát sinh điểm nóng....

Bí thư Trương Quang Nghĩa nhìn nhận, với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân TP, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua, để thấy hết những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã nỗ lực phấn đấu đạt được và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.

Đồng thời, phân tích kỹ những cơ hội, thuận lợi, thời cơ và thách thức tác động đến sự phát triển của TP trong thời gian đến để hiến kế, đề xuất các giải pháp sát hợp với tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP đề ra.

