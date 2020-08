Đà Nẵng đã xử phạt 996 trường hợp vi phạm chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng chiều 18/8 cho biết, từ ngày 24/7 đến 18h ngày 18/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 354 trường hợp mắc Covid-19.

Trong đó, có 244 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP; khỏi bệnh 76 trường hợp; tử vong 21 trường hợp.

Cách ly gần 24.000 người

Ngành y tế đã xác định được 10.985 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần ca bệnh), 13.026 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh).

Đến thời điểm này đã cách ly 23.984 trường hợp. Số người được lấy mẫu xét nghiệm là 145.655 người.

Nhân viên y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm người dân

Ngày 17/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng) đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.300 người làm việc tại Trung tâm hành chính TP, kết quả 100% mẫu xét nghiệm âm tính Covid-19.

Các địa phương đã tiến hành xử phạt 996 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế..

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát cho hết người liên quan đến BV Đà Nẵng; phối hợp với Sở Y tế, CDC cố gắng kết thúc việc truy vết, lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc các đối tượng trong ngày 18/8.

Tiếp tục mở rộng đối tượng cần lấy mẫu, xét nghiệm tại các chợ, các khu nhà trọ, nhà trọ công nhân.

Sở Y tế khẩn trương di chuyển bệnh nhân còn lại tại BV Đà Nẵng để làm sạch, sớm đủ điều kiện theo quy định để tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người dân....

Phong tỏa thêm nhiều khu vực

Trong ngày 18/8, UBND TP quyết định thiết lập vùng cách ly y tế nhiều khu vực.

Tại địa bàn phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) thiết lập vùng cách ly từ nhà số 111 đường Dũng Sĩ Thanh Khê đến số nhà 159 đường Dũng Sĩ Thanh Khê và nhà số 1 đường Ngô Đức Kế.

Một khu vực ở quận Thanh Khê bị phong tỏa

Từ nhà số 68 đường Lý Thái Tông đến nhà số 242 đường Dũng Sĩ Thanh Khê và từ nhà số K52/2 đường Lý Thái Tông đến nhà số K232/12 đường Dũng Sĩ Thanh Khê.

Thời gian áp dụng ít nhất 14 ngày kể từ ngày lấy mẫu của ca bệnh dương tính Covid-19 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn thêm.

Tại địa bàn quận Cẩm Lệ, thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực đoạn đường Phù Đổng (tổ dân phố số 13 khu dân cư số 15): Dài trên 250 mét, phía Đông giáp đường Nhân Hòa 8; phía Tây giáp đường Phạm Công Trứ; phía Nam giáp đường Kiều Sơn Đen và phía Bắc giáp đường Tế Hanh.

Khu vực đoạn đường Phù Đổng (tổ dân phố số 33 Khu dân cư số 19): Dài trên 150 mét, phía Đông giáp đường Lỗ Giáng 20; phía Tây giáp đường Đoàn Nguyên Tuấn; phía Nam giáp đường Đặng Đức Siêu và phía Bắc giáp đường Trần Hữu Duẩn.

Khu vực ngõ 882 thông qua ngõ 896 đường Trường Chinh; khu vực từ số nhà 1096 đến số nhà 1116 đường Trường Chinh và khu vực ngõ 1120/38 thông qua ngõ 1120/54 đường Trường Chinh.

Nữ sinh mắc Covid-19 nhiều lần tới bệnh viện

Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của 3 ca mắc Covid-19 mới do Bộ Y tế công bố.

Cụ thể, BN 981 (nữ, SN 1988, trú khối Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An), chỗ ở hiện nay tại thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An).

Từ ngày 13 đến 16/7, BN nhập viện mổ tay và điều trị tại phòng 303 Khoa Ngoại thần kinh, BV Đa khoa Đà Nẵng, có tiếp xúc với chồng và 4 người thân đến thăm.

Ngày 17/7, BN xuất viện và được chồng đưa về nhà bằng xe máy, BN chỉ tiếp xúc với người trong gia đình khi về nhà.

Từ 18 đến 25/7, BN ở tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với 14 những người đến thăm.

Ngày 26/7, BN được chồng chở đi cắt chỉ vết mổ tại phòng tiểu phẫu - Khoa Cấp cứu BV Đa khoa Hội An, có tiếp xúc với nhân viên y tế.

Quảng Nam phun khử khuẩn khu vực nguy cơ cao mắc Covid-19

Từ ngày 25 đến 27/7, BN có đến quán bún bà P.T.A (tổ 1, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh).

Ngày 1/8, BN đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế. Từ ngày 1 đến 14/8, BN ở trong nhà và không đi ra khỏi nhà, không tiếp xúc với ai.

Ngày 14/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại Trạm Y tế xã và cho kết quả dương tính.

Ngày 18/8, BN được chuyển điều trị tại BV Đa khoa TƯ Quảng Nam.

BN 982 (nam, SN 1930, trú thôn Quan Hiện, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn).

Từ ngày 17 đến 20/7, BN được cháu chở đến nhà y tá là BN 520, để điều trị vết thương, rồi về nhà.

Từ ngày 20 đến 30/7, BN ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Ngày 31/7, gia đình đưa BN đến Trạm Y tế khai báo khi y tế.

Ngày 1/8, BN được đưa đi cách ly tập trung tại trường ĐH Nội vụ. Ngày 2/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính.

Ngày 13/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 16/8/2020.

Ngày 18/8, BN chuyển điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV Đa

khoa khu vực Quảng Nam).

BN 983 (nữ, SN 2005, trú tổ 4, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên)- là con cháu nội của BN 524, con BN 627 và 626.

Trước ngày 11/7, BN sống ở địa phương, có phụ ba là BN 627 đi bán rau củ tại chợ Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Lúc 12h-14h ngày 12/7, BN cùng ba là BN 627 ra thăm bà nội là BN 524 nằm ở phòng 606, Khoa Thận - Tiết niệu, BV Đa khoa Đà Nẵng.

Từ ngày 13 đến 29/7, BN phụ bán hàng ăn sáng với mẹ là BN 626, có tiếp xúc với nhiều người.

Khoảng 11h ngày 21/7, BN đi xe đạp điện mang nhu yếu phẩm cho mẹ tại BV Đa khoa Bình An (huyện Duy Xuyên), đến 21h BN cùng ba đến BN đến BV Đa khoa Bình An thăm bà nội BN 524.

Từ ngày 30/7 đến 1/8, BN cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 2/8, BN đi khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Nam Phước.

Ngày 3/8, BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Khu cách ly trường THCS Phan Châu Trinh.

Ngày 7/8, BN chuyển xuống Khu cách ly của Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Ngày 10/8, BN được chuyển lên Khu cách ly tập trung Trường THCS Lê Quang Sung.

Ngày 15/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 18/8, BN điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV Đa khoa khu vực Quảng Nam).

Hồ Giáp - Lê Bằng

