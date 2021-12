Công an Đà Nẵng yêu cầu giám sát chặt con em chưa đủ tuổi sử dụng xe. Nếu phụ huynh thiếu trách nhiệm, để con gây tai nạn thì xử lý trách nhiệm phụ huynh vi phạm pháp luật khi giao xe cho người chưa thành niên.

Lập nhóm đua, tụ tập thông qua mạng xã hội

Thời gian qua, tại Đà Nẵng nổi lên nhiều “quái xế” dùng mạng xã hội lập nhóm tụ tập, rủ rê chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô… trên các tuyến phố gây mất an ninh trật tự.

Những vụ việc này đã để lại nhiều hệ lụy, các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý và khởi tố nhiều trường hợp.

Điển hình, năm 2020, Công an Đà Nẵng đã khởi tố nhóm tổ chức chạy xe máy “đi bão” trong thời gian cách ly xã hội khiến 2 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm. Đáng chú ý, trong nhóm này có người dưới 16 tuổi.

Đầu tháng 4/2021, Công an huyện Hòa Vang phát hiện một nhóm thanh thiếu niên lên mạng xã hội rủ rê, tụ tập đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) để đua xe. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng phối hợp ngăn chặn bắt được 4 "quái xế" trong nhóm, tất cả đều không mang giấy tờ xe, không bằng lái, xe có dấu hiệu độ chế, không gương chiếu hậu.

Xe máy của nhóm "quái xế" dùng để lạng lách, đánh võng trên đèo Hải Vân vào tháng 5/2021

Hay đầu tháng 5/2021, Công an quận Liên Chiểu cử lực lượng đón lõng, ngăn chặn hơn 40 thanh niên dùng xe máy độ để lạng lách, đánh võng trên đèo Hải Vân. Nhóm "quái xế" này khai nhận lên mạng hẹn nhau tụ tập "diễu hành" mừng ngày lễ. Chứng kiến vụ việc, một số thanh niên còn cổ vũ, dùng điện thoại quay lại cảnh trên để đăng lên mạng xã hội “khoe” chiến tích.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong năm 2021, các lực lượng phát hiện, ngăn chặn hơn 3.700 trường hợp tụ tập đêm khuya, giải tán gần 2.000 nhóm tụ tập đông người. Đồng thời, phát hiện ngăn chặn 14 nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng…

“Thuốc đặc trị” của Đà Nẵng

Trao đổi với VietNamNet ngày 22/12, Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhìn nhận, hiện nay các thanh, thiếu niên dùng mạng xã hội để hẹn nhau tụ tập, có dấu hiệu đua xe xuất hiện ngày một nhiều. Năm 2021, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa sớm và xử lý nghiêm thì số vụ việc đã giảm hơn so với trước.

Đà Nẵng bố trí lực lượng có mặt tại các tuyến đường, kịp thời ngăn chặn những nhóm thanh, thiếu niên có ý định đua xe

Để làm được điều này, Đại tá Truyền cho biết, công an TP đã huy động lực lượng CSGT, lực lượng 911, 8394, cảnh sát cơ động, trật tự, cảnh sát khu vực và tổ dân phố…cùng tham gia. Bất kể thời gian nào trên các tuyến đường ở Đà Nẵng đều có mặt lực lượng chức năng tuần tra. Qua đó, kịp thời ngăn chặn từ xa các biểu hiện đua xe, gây rối đường phố.

Trưởng phòng CSGT cho biết, tại các tuyến đường thanh thiếu niên hay tụ tập, lực lượng tuần tra bố trí công khai, chốt chặn sẵn nhất là vào các dịp lễ, bóng đá. Việc này để thông báo cho những nhóm có ý định đua xe biết lực lượng chức năng luôn hiện hữu. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các trạm CSGT cửa ô được giao đảm nhiệm chốt chặn vòng ngoài.

Cùng với đó thông qua hệ thống camera ở trung tâm chỉ huy nếu phát hiện tuyến đường nào có biểu hiện bất thường, tập trung đông người thì lập tức cảnh sát được điều động có mặt.

Đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết nhờ làm tốt công tác phòng ngừa sớm và xử lý nghiêm, số vụ đua xe đã giảm hơn so với trước

Công an TP Đà Nẵng cũng lập ra trang Facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng” tiếp nhận thông tin phản ánh, hình ảnh... đua xe từ người dân để trấn áp, ngăn chặn xử lý kịp thời.

“Chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề phát hiện từ xa, ngăn chặn giải tán ngay những nhóm có biểu hiện ban đầu. Trong đó, công an khu vực có nhiệm vụ rà soát, lập danh sách số thanh thiếu niên có biểu hiện độ xe máy để đưa vào diện giám sát, mời lên tuyên truyền giáo dục..

Cùng với đó mời phụ huynh, yêu cầu giám sát chặt chẽ con em chưa đủ tuổi mà sử dụng phương tiện. Nếu phụ huynh thiếu trách nhiệm, để con gây tai nạn thì xử lý trách nhiệm phụ huynh vi phạm pháp luật khi giao xe cho người chưa thành niên, khởi tố cả cha mẹ. Có vậy mới gắn trách nhiệm giám sát của phụ huynh với xã hội”, Đại tá Truyền nói.

Cũng theo vị Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, sau những vụ việc được xử lý, Phòng CSGT cung cấp đến cơ quan báo chí để thông tin rộng rãi nhằm răn đe những “quái xế” đang có ý định gây rối.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, hiện nay tội phạm trẻ trên địa bàn đang có xu hướng tăng nhanh. Thanh thiếu niên chủ yếu sử dụng mạng xã hội, hẹn tụ tập giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau, cố ý gây thương tích. Thời gian tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ hết sức phức tạp. Công an TP sẽ có những giải pháp mạnh mẽ hơn để đấu tranh.

Hồ Giáp