Đó là một trong những nhiệm vụ đặt ra tại hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020 Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 2/10.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác trong quý III, 9 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020...

Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng

Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2020 TP đã đạt được một số kết quả như: Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch, kịp thời kiểm soát, không để lây lan và bùng phát diện rộng; Dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng TP đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu; tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố theo kế hoạch đề ra.

Hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030, trình Thủ tướng phê duyệt. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 16.002 tỷ đồng (tăng 2 dự án, gấp 4,93 lần số vốn so cùng kỳ). Giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo, đôn đốc, ước đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 2.634 tỷ đồng (gấp 2,1 lần) so cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa xác định khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2020 là rất nhiều, nhiệm vụ hết sức nặng nề

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; tăng cường công tác quản lý cư trú, địa bàn, nhất là người nước ngoài...

Tuy nhiên, tình hình chung của TP còn nhiều khó khăn, kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm giảm sút mạnh do tác động kéo dài của dịch bệnh, nhất là khu vực dịch vụ, du lịch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp. 9 tháng ước thực hiện 16.136,7 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 13.475,9 tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng; an sinh xã hội phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng công trình sai phép, khai thác khoáng sản trái phép chưa được giải quyết triệt để.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trước những khó khăn nêu trên, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong quý IV TP sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Tập trung khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khôi phục, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế với trọng tâm là: Xúc tiến triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cam kết đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các công trình, dự án...Đẩy nhanh xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin; khởi công Dự án Khu Công viên phần mềm số 2; hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu phần mềm; tập trung triển khai Đề án thành phố thông minh. Ban hành và triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó, tập trung phối hợp trình Thủ tướng phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Triển khai thí điểm quy hoạch, tái thiết đô thị một số khu vực trung tâm thành phố.

Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Tập trung hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXII theo kết luận của Bộ Chính trị và hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý rốt ráo các vấn đề nóng, nổi cộm phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội nhằm ổn định tình hình dư luận.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 về thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, gắn với chuẩn bị tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026....

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao và ghi nhận các kết quả nổi bật trong quý III, 9 tháng đầu năm, đồng thời xác định khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2020 là rất nhiều, nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Phát huy các bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành thời gian qua, Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2020, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Kiều Oanh