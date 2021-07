Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam những người về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh.

Ngày 11/7, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang cho biết, Công an huyện Châu Phú đang làm rõ vụ việc một tài xế có dấu hiệu khai báo y tế không trung thực.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang

Theo công an, ngày 8/7, tài xế N.T.Q. (31 tuổi, ngụ ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú), đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV.

Tài xế Q. khai những ngày trước đã chở cá đến nhiều nơi, trong đó có chợ Bình Điền (TP.HCM). Khi về An Giang, bản thân đã tiếp xúc với nhiều người, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tài xế N.T.Q. Ảnh: Công an Châu Phú cung cấp

Qua truy vết có 30 F1, 122 F2, liên quan đến Q. Trong 30 F1 có 2 ca dương tính. Công an huyện Châu Phú đang xác minh, điều tra làm rõ, nếu phát hiện Q. có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo đánh giá của ngành chức năng An Giang, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, có người đi về từ vùng dịch, có khả năng đã nhiễm bệnh nhưng không khai báo y tế, không xét nghiệm, lại di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Ngoài ra, có trường hợp biết mình là F1 mà không chủ động khai báo y tế để được đưa đi cách ly tập trung…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang khẳng định, cơ quan điều tra sẽ khởi tố, bắt giam những người đi từ vùng dịch về An Giang, biết mình có khả năng nhiễm bệnh nhưng không chấp hành khai báo y tế hoặc khai báo gian dối; cũng như di chuyển, tiếp xúc nhiều người làm lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng.

Tính đến sáng 11/7, An Giang có 125 ca dương tính. Trong đó, 86 ca trong tỉnh, 39 trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh.

