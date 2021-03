Đại tá Đinh Văn Nơi đến thăm hỏi, động viên và tặng giấy khen cho một công viên bị thương trong lúc bắt đối tượng trộm cắp tài sản nghi nhiễm HIV.

Sáng 10/3, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên và tặng giấy khen cho anh Lâm Thanh Tân, công an viên xã Phú An, huyện Phú Tân, vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Đinh Văn Nơi ,Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên công viên xã Lâm Thanh Tân. Ảnh: Nghiêm Túc

Trưa 9/3, đối tượng Nguyễn Văn Đông (33 tuổi) và Bùi Hoàng Hải (21 tuổi) là hai đối tượng nghiện ma tuý đột nhập vào trại cưa của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú An lấy trộm tài sản. Nhận tin báo, lực lượng công an xã Phú An đến hiện trường.

Lúc này, Đông và Hải đã bỏ trốn sáng thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân nên công an xã Phú An, trong đó công an viên Lâm Thanh Tân đến phối hợp với Công an thị trấn Chợ Vàm mời 2 đối tượng về làm việc. Tuy nhiên, Đông và Hải không chấp hành.

Đông cầm 2 ống kim tiêm chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Công an viên Tân xông vào khống chế bắt giữ đối tượng Đông.

Đại tá Đinh văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen cho anh Lâm Thanh Tân. Ảnh: Nghiêm Túc

Trong lúc giằng co, anh Tân đã bị đối tượng Đông làm bị thương. Đông là đối tượng nghi nhiễm HIV.

Đại tá Đinh Văn Nơi, biểu dương tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của anh Lâm Thanh Tân.

