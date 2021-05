Đại tá Đinh Văn Nơi đã thưởng nóng cho hai thanh niên có thành tích truy bắt nóng kẻ chuyên “đá xế”. Cùng ngày, Công an An Giang khen thưởng cho tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án giết người.

Ngày 5/5, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Trọng Nghĩa (27 tuổi) và anh Đinh Ngọc Chánh (24 tuổi, cùng ngụ tại TP Long Xuyên) do có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt nhanh đối tượng trộm xe máy.

Đại tá Đinh Văn Nơi và Đại tá Nguyễn Nhật Trường trao thưởng cho anh Nghĩa và anh Chánh. Ảnh: Tiến Tầm

Tối 3/5, anh Nguyễn Quang Hào (19 tuổi, ngụ tại huyện Thoại Sơn) đi bộ đến khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, phát hiện xe máy của ông Trần Phú Cà (53 tuổi), dựng trước cửa nhà không người trông coi. Hào nổ máy xe chạy đi, ông Cà ngồi ở quán cà phê đối diện phát hiện nên tri hô. Nghe tiếng tri hô, anh Nghĩa và anh Chánh, lấy xe máy đuổi theo đối tượng. Chạy được khoảng 1km, hai anh ép được đối tượng dừng xe lại.

Lúc này, lực lượng công an phường đang trên đường tuần tra đến và cùng 2 anh khống chế đối tượng Hào đưa về trụ sở làm việc. Hào đang bị công an truy tìm do liên quan đến vụ trộm khác trên địa bàn TP Long Xuyên.

Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hào.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Đinh Văn Nơi, biểu dương sự mưu trí, dũng cảm trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm của anh Nghĩa và anh Chánh. Ngoài tặng giấy khen, Đại tá Đinh Văn Nơi còn tặng anh Nghĩa và Chánh, mỗi người 2 triệu đồng.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao thưởng nóng 20 triệu đồng và tặng giấy khen đột xuất cho Đội điều tra tổng hợp và 5 cá nhân thuộc Công an huyện Châu Thành, có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Hòa.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho tập thể và các cá nhân phá nhanh vụ án giết người. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 20h tối 30/4, Nguyễn Tuấn Thanh (23 tuổi) cùng nhóm bạn uống bia tại quán nhậu ở xã Bình Hòa. Trong lúc nhậu Thanh xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Khánh (19 tuổi), ngồi ở bàn kế bên. Cả hai lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Sau đó, Thanh gọi điện rủ Trần Hải Nam (18 tuổi) và nhóm bạn mang 3 dao tự chế đến truy sát Khánh. Nam cầm dao đâm Khánh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong cả nhóm bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp, Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ các nghi phạm có liên quan.

Đại tá Đinh Văn Nơi thưởng nóng cho nữ sinh lớp 9 tham gia bắt trộm Giám đốc Công an An Giang Đinh Văn Nơi vừa khen thưởng đột xuất cho 2 công dân, trong đó có nữ sinh lớp 9, đã tham gia bắt trộm.

H.Thanh