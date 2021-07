Đại tá Đinh Văn Nơi thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang thưởng 300 triệu cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường chống dịch tại các điểm “nóng”.

Chiều 15/7, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho lực lượng công an tỉnh đang tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương.

Tại đây, ông Nơi trao khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an được tăng cường thực hiện công tác truy vết về phòng chống dịch Covid-19.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho lực lượng truy vết. Ảnh: Quỳnh Như – Tiến Tầm

Theo Công an An Giang, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kích hoạt trạng thái khẩn cấp và huy động tối đa các lực lượng tham gia hỗ trợ các địa phương, nhằm kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đồng thời, Công an tỉnh An Giang cũng quyết định thành lập đại đội thực hiện công tác truy vết trường hợp có liên quan F0.

Theo đó, công an tỉnh này đã đưa hơn 200 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa phương xảy ra lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng để hỗ trợ truy vết, phong tỏa, dập dịch.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thiết bị y tế hỗ trợ thực hiện công tác truy vết. Ảnh: Quỳnh Như – Tiến Tầm

"Cán bộ tham gia đã không quản ngày đêm cùng với địa phương thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các F0, xác định được nguồn gốc lây lan và tâm điểm của dịch, từ đó phong tỏa kịp thời, cũng như cách ly triệt để được các trường hợp F1, ngăn ngừa được các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng", lãnh đạo Công an An Giang nói.

Để động viên, khích lệ tinh thần cán bộ hăng say thực hiện nhiệm vụ chống dịch, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao thưởng nóng số tiền 300 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc công an các đơn vị, địa phương được tăng cường tham gia các chốt phong tỏa và thực hiện nhiệm vụ truy vết dịch Covid-19.

Đồng thời, trao giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ, truy vết phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Châu Phú và An Phú. Tặng nhiều thiết bị y tế, quần áo bảo hộ và các vật dụng thiết yếu khác cho lực lượng tham gia chống dịch.

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Như – Tiến Tầm

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho cán bộ, chiến sĩ

Từ ngày 15/4 đến nay, trong tỉnh An Giang ghi nhận 104 ca mắc Covid-19. Huyện An Phú có nhiều ca mắc nhất với 61 ca, Châu Phú 14 ca, TP Châu Đốc 11. Tại An Giang, công an đã khởi tố 3 vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Hoài Thanh

Đại tá Đinh Văn Nơi: Sẽ bắt giam người cố tình làm lây lan dịch Covid-19 Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam những người về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh.