Đại tá Đinh Văn Nơi trong 20 tháng trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh An Giang với những dấu ấn qua chỉ đạo và hành động quyết liệt trong đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, từ giang hồ cộm cán, đến trùm buôn lậu.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tròn 20 tháng đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, người dân biết đến Đại tá Đinh Văn Nơi không chỉ qua những phát biểu chỉ đạo về đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà ông cũng là người công khai số điện thoại cá nhân để người dân gọi khi cần.

Đại tá Đinh Văn Nơi. Ảnh: C.A

Trực tiếp chỉ đạo phá vụ giết người, bắt giang hồ

Đại tá Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ông từng kinh qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ngày 27/6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi đã có chia sẻ với báo chí: “Khi về An Giang, tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có "sân trước, sân sau", lợi ích kinh tế gì ở đây nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để, công tâm”.

Những gì diễn ra sau đó cho thấy, ông Nơi nói là làm. Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng cộm cán...

Ngày 13/7/2020, xảy ra vụ cháy nhà tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú làm 3 người bị bỏng nặng. Vụ việc khi ấy gây xôn xao và để lại nhiều nghi vấn.

Lập tức Đại tá Nơi có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Chưa đầy 24h, với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ phóng hỏa đốt nhà với mục đích giết người do Bùi Tấn Quang và Nguyễn Tất Linh, cùng ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thực hiện.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp đến chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ phóng hỏa “giết người” ở huyện Châu Phú

Sau đúng một tháng về An Giang nhận nhiệm vụ, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá sới bạc lớn nhất tỉnh do Nguyễn Ngọc Thuận (tức “Út gà”) tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú.

Điểm đánh bạc này quy tụ nhiều tay cờ bạc có số má trong vùng. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ hơn 150 người, tạm giữ hàng loạt xe máy, ô tô và tiền mặt hơn 1 tỷ đồng.

“Trong vụ vây bắt trường gà này, chúng tôi xác định phải bắt cho bằng được đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm minh, làm cho các điểm tệ nạn xã hội phải tan rã triệt để”, Đại tá Nơi chia sẻ.

Hiện trường vụ bắt xới gà do Thuận "Út gà" cầm đầu

Sau đó, hàng loạt nhóm đối tượng tội phạm giang hồ cộm cán trên địa bàn An Giang bị lực lượng công an triệt phá bắt giữ. Nổi bật là lực lượng Công an An Giang triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, có nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành tham gia. Hàng chục đối tượng bị công an bắt giữ.

Đồng thời, công an còn thu giữ 7 khẩu súng và nhiều ma túy. Đường dây này do Huỳnh Trần Hùng (ngụ TP Long Xuyên) – đối tượng giang hồ cộm cán, cầm đầu, hoạt động tại các tỉnh biên giới phía Nam.

"Lụm" bà trùm buôn lậu

Ngoài các tội phạm về trật tự xã hội, tình hình tội phạm buôn lậu, nhất là buôn lậu vàng, USD từ Campuchia về Việt Nam, qua tuyến biên giới An Giang cũng hoạt động rất phức tạp và tinh vi. Nhận diện rõ loại hình tội phạm này, Đại tá Đinh Văn Nơi đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 của tỉnh để triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành, phối hợp trong đấu tranh, phòng chống buôn lậu trên địa bàn An Giang.

Chỉ sau 3 tháng ra quân, các tổ liên ngành đã bắt giữ hơn 850 vụ buôn lậu, 418 đối tượng liên quan; thu giữ số lượng hàng lậu trị giá hơn 90 tỷ đồng.

Nổi nhất là vụ Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30/10/2020. Đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) cầm đầu.

Đại tá Đinh Văn Nơi, trực tiếp chỉ đạo bắt vụ chuyển lậu 51kg vàng

Bà Mười Tường có học vấn lớp 5, nhưng được xem là bà "trùm" buôn lậu lớn nhất ở miền Tây trong giai đoạn gần đây.

Năm 1999, bà Mười Tường từng bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ về tội “Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Sau khi bị tạm giam hơn 3 tháng, bà ta được tha, không xử lý. Đến tháng 1/2017, bà Mười Tường bị TAND tối cáo tại TP.HCM phạt 3 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 15 địa điểm của các đối tượng có liên quan đến đường dây do Mười Tường cầm đầu.

Sau gần 8 tháng bỏ trốn, bà trùm buôn lậu này bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam. Sau khi bà "trùm" bị bắt, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Qua đó, cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 36kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác.

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường tại thời điểm bị công an bắt giữ

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ 51kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo... từ Campuchia vào Việt Nam.

Với những thành tích xuất sắc, ngày 13/11/2020, ông Trương Hòa Bình, khi đó là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đã gửi thư khen Công an tỉnh An Giang.

Qua đó, tiếp thêm động lực để Công an tỉnh An Giang nói chung và Đại tá Đinh Văn Nơi nói riêng tiếp tục vững vàng trên con đường đấu với các loại tội phạm một cách không khoan nhượng.

Trong những phát biểu đanh thép của Đại tá Đinh Văn Nơi để lại dấu ấn mạnh, nhất là câu nói: “tôi lựa ai mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước – bà Mười Tường là tôi lụm rồi”.

Công bố số điện thoại cá nhân

Đại tá Đinh Văn Nơi dùng số điện thoại di động cá nhân của mình làm số đường dây nóng Công an tỉnh An Giang để người dân trực tiếp báo tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ một tin nhắn của người dân, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh đề hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên (40 tuổi) cầm đầu.

Tiếp tục sau đó, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đánh thẳng vào các đối tượng đầu nậu hàng gian, hàng giả.

Điển hình, ngày 2/3/2021, Công an tỉnh An Giang phá và khám xét khẩn cấp Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh ở TP Châu Đốc, do Trần Trí Mãnh làm Giám đốc. Qua đó, công an giữ hàng 1.000 thùng nhớt và phụ tùng xe máy, ô tô giả.

Công an khám xét khẩn cấp kho hàng của Mãnh

Khi đó, Mãnh lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế của Đại tá Đinh Văn Nơi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên gã nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác.

Và từ đây cơ quan Công an phát hiện ra một vụ án chưa từng có tiền lệ, đó là “chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác”. Tuy nhiên, Mãnh lại gặp băng nhóm lừa đảo.

Trần Trí Mãnh - người chi 20 tỷ chạy điều động Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác

"Đối tượng Mãnh thấy lực lượng công an tỉnh tấn công, triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội nên bỏ tiền ra với ý định tác động điều chuyển giám đốc công an tỉnh, nhưng gặp kẻ lừa đảo nên không thực hiện được”, ông Nơi nói với VietNamNet.

“Lực lượng công an tỉnh đã đánh trúng đối tượng, đánh trúng địa bàn nên các đối tượng đầu nậu phản ứng lại, gom tiền nhờ người tác động “chạy” điều chuyển, nhưng chính chúng lại gặp phải đối tượng lừa đảo", Đại tá Đinh Văn Nơi nói thêm.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, ông “cảm thấy rất bình thường” khi biết các đối tượng có âm mưu chạy điều chuyển mình.

Đại tá Đinh Văn Nơi còn để lại dấu ấn đậm nét khi ông đã phát động phong trào toàn lực lượng công an tỉnh chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19, trong đó nổi nhất là chương trình "Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân", đã trao 500 tấn gạo, hơn 50 tấn cá tươi và chục tấn rau củ cho hơn 58.000 người dân trong và tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao tặng gạo cho người dân gặp khó khăn trong dịch

Từ khi nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Nơi được biết đến với khuôn mẫu của một lãnh đạo công an dám nghĩ, dám làm, dám nói và dám đương đầu với các loại hình tội phạm.

Hoài Thanh. Ảnh: Công an An Giang