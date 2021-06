Chiều 29/6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 4 gia đình ở ấp Long Thạnh 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, bị hỏa hoạn thiêu rụi nhà.

Khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại nhà ông Nguyễn Văn Dí, rồi lan rộng ra các nhà bên cạnh. Lực lượng Công an xã Long Giang, đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, di dời tài sản, giúp người dân.

Do nắng nóng, vụ hỏa hoạn lại gần trại mộc là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát lan rất nhanh, hậu quả đã thiêu rụi 4 căn nhà.

Đại tá Đinh Văn Nơi tới thăm các gia đình bị hỏa hoạn ở Chợ Mới

Sau 1 giờ nỗ lực của các lực lượng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính trên 430 triệu đồng.

Sau vụ hỏa hoạn, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp xuống hiện trường, ân cần thăm hỏi và trao tặng số tiền 40 triệu đồng cho 4 hộ gia đình, nhằm phần nào chia sẻ, động viên các hộ gia đình khắc phục, vượt qua khó khăn hiện tại, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 hộ gia đình bị hỏa hoạn.

Đại tá Đinh Văn Nơi hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị hỏa hoạn 40 triệu đồng

Hồi tháng 5, nhận được báo cáo về vụ cháy trên đường Trần Nhật Duật, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Đại tá Đinh Văn Nơi cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Khi đó, Đại tá Đinh Văn Nơi với lưng áo đẫm mồ hôi, lúc thì tất bật, khi quyết liệt chỉ đạo công tác chữa cháy, lúc lại hối hả cùng người dân di dời tài sản từ đám cháy ra ngoài. Do thời tiết hanh khô, các ngôi nhà đều có những vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã lan rất nhanh.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp đến chỉ đạo dập lửa tại vụ cháy ở TP Long Xuyên hôm 21/5

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng cán bộ chiến sỹ di dời tài sản giúp người dân

Với sự quyết liệt chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang sau hơn 20 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 ngôi nhà, rất may không gây thiệt hại về người.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình ông Dương Văn Thắng - người có nhà bị cháy

Sau vụ hỏa hoạn, Đại tá Đinh Văn Nơi, đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình bị hỏa hoạn 80 triệu đồng. Với hy vọng các nạn nhân sẽ sớm vượt qua tổn thất, dần ổn định cuộc sống.

Hoài Thanh