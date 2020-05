Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được điều

động đến giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Công an, đại tá Phan Văn Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam được điều động đến giữ chức vụ Phó GĐ Công TP Đà Nẵng.

Đại tá Phan Văn Dũng nhận quyết định giữ chức Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng

Đại tá Phan Văn Dũng (SN 1966, quê Điện Bàn, Quảng Nam) nguyên là Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng.

Tháng 8/2018, sau khi Cảnh sát PCCC được sáp nhập về Công an TP, đại tá Dũng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam.

Hồ Giáp