Sau khi đột kích hàng loạt tụ điểm ăn chơi, Công an quận Bình Tân tạm giữ hình sự nhiều người để điều tra, xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Ba người bị tạm giữ hình sự gồm: Đoàn Dương Minh Nguyên (SN 2000, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Như Anh (SN 1990, quê Bạc Liêu) và Trương Văn Khánh (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn).

Dân chơi trong karaoke Phan Anh lúc rạng sáng

Trước đó, rạng sáng 11/7 lực lượng Công an quận Bình Tân do Đội CSĐT tội phạm về ma tuý làm chủ công, ập vào kiểm tra hành chính tụ điểm karaoke Phan Anh ở phường Bình Trị Đông.

Công an bắt quả tang Nguyên đang giữ trong người 4,4gram ma tuý và Khánh tàng trữ 1,9gram ma tuý. 28 người bị đưa về cơ quan Công an, qua kiểm tra nhanh, có 12 người dương tính với ma tuý.

2 đối tượng bị bắt giữ khi tàng trữ ma tuý tại tụ điểm karaoke

Tụ điểm karaoke này chỉ mới hoạt động chừng nửa tháng nay. Khi làm việc với Công an, đại diện cơ sở chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan.

Sau đó, lực lượng Công an quận Bình Tân ập vào kiểm tra khách sạn Phương Nga nằm ở phường Bình Hưng Hoà A. Công an bắt quả tang 6 người gồm 4 nam và 2 nữ đang phê ma tuý. Tất cả bị đưa về trụ sở Công an để xử lý.

Trong tối 11/7, Công an quận Bình Tân đột kích quán karaoke Alibaba nằm trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B.

Gần 100 người tham gia tiệc tùng, ăn chơi bị đưa về để sàng lọc. Qua kiểm tra nhanh, có 8 người dương tính với ma tuý.

Nam nhân viên quán karaoke Alibaba bị bắt cùng với ma tuý

Công an bắt quả tang 1 nam nhân viên của quán là Nguyễn Như Anh tàng trữ 2 gói ma tuý trong người và trong hộc tủ cá nhân đặt tại quán.

Sáng nay (13/7) Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Q.Bình Tân ập vào khách sạn Hoàng Minh thuộc địa bàn Bình Trị Đông B. 9 người nghi vấn thuê phòng để chơi ma tuý được đưa về trụ sở công an, kết quả test nhanh có 7 người dương tính.

Tất cả các tụ điểm bị đột kích ở Bình Tân vào cuối tuần qua, Công an đều lập biên bản về nhiều lỗi vi phạm hành chính như: Buông lỏng quản lý để khách sử sụng ma tuý, chưa có giấy phép kinh doanh, vi phạm về quy định PCCC…

Linh An