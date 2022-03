Tối 26/3, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng phối hợp với trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức vũ hội đường phố kết hợp với biểu diễn kèn hơi.

Dưới chân cầu Rồng ở đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), hơn 260 nghệ sĩ, vũ công trong bộ trang phục Carnival đầy màu sắc, nhảy múa theo tiết tấu của những bản nhạc, khuấy động không khí đường phố tối cuối tuần. Họ tiến sát khán giả đứng hai bên đường và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng.

Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật nhằm kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2022), góp phần kích cầu du lịch khi TP mở cửa hoàn toàn để đón du khách nội địa và quốc tế.

Hồ Giáp

