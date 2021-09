Thấy trên mạng xã hội chia sẻ về việc một người phụ nữ bị triệu chứng sau tiêm vắc xin ngừa Covid-19, nam thanh niên ở Đồng Nai đã đăng tải thông tin sai sự thật khiến dư luận hoang mang.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm nay (2/9) đã làm việc với Nguyễn Minh Tiến (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để xác minh, điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vắc xin ngừa dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Nguyễn Minh Tiến làm việc với cơ quan công an

Trước đó, vào trưa ngày 1/9, Nguyễn Minh Tiến lên mạng xã hội Facebook thì thấy một người đăng tải thông tin về việc một phụ nữ bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin.

Đến chiều cùng ngày, Tiến tiếp tục thấy trên một tài khoản Facebook đăng bài với nội dung “có ai biết về vụ chích vắc xin ở Tân Biên bị té xỉu không”.

Lúc này, Tiến vào bình luận với nội dung “ở khu 8, chích xong rút kim ra dãy đành đạch”.

Sau khi bình luận, Tiến thấy thông tin của mình đăng tải về sự việc trên là không chính xác nên đã gỡ bỏ. Mặc dù vậy, thông tin Tiến chia sẻ sai thự thật đã khiến dư luận hoang mang, lo lắng về việc tiêm vắc xin.

Công an TP Biên Hòa sau đó đã phối hợp với Công an phường Tân Biên mời Nguyễn Minh Tiến về trụ sở công an để làm việc.

Làm việc với công an, Tiến thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là không đúng, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc này.

Xuân An