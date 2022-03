Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra làm rõ dấu hiệu của tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với 2 công chứng viên.

Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đã ký văn bản đề nghị Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra làm rõ dấu hiệu của tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chứng viên Hoàng Thị Bích Diệp, ông Trần Quang Oanh và Trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Thu.

Sở Tư pháp Hà Nội cũng đề nghị Công an Hà Nội điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm việc ký giả danh ông Bùi Hữu H., bà Nguyễn Thị Kim O. và thông báo kết quả giải quyết về Sở Tư pháp Hà Nội.

Theo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về công chứng đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thu, không có giao dịch mua bán xe ô tô giữa ông Bùi Hữu H., bà Nguyễn Thị Kim O. với người có tên Cao Văn Hoàn.

Ảnh minh họa

Kết luận thanh tra cho rằng, có người đã ký giả danh ông H., bà O. tại hợp đồng mua bán xe ô tô với mục đích công chứng hợp đồng mua bán xe nhằm hợp thức hóa xe ô tô ông Hoàn mua bán trao tay từ ông Nguyễn Văn Tuấn (nguồn gốc xe ô tô do ông Tuấn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác).

Như vậy, hợp đồng mua bán xe ô tô không có thật; nội dung, mục đích hợp đồng mua bán xe ô tô là giả tạo, không xác thực, vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Công chứng viên Hoàng Thị Bích Diệp đã cố ý làm trái trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Công chứng.

Bên cạnh đó, “lời chứng của công chứng viên” tại văn bản công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô có nội dung: “Hôm nay, ngày 10/11/2020, tại Văn phòng công chứng Hoàng Bích Diệp... Tôi Hoàng Thị Bích Diệp.. chứng nhận: ...Các bên giao kết đã đọc lại toàn bộ dự thảo hợp đồng này, đồng ý toàn bộ nội dung dự thảo hợp đồng, đã ký vào hợp đồng này trước mặt tôi” là không có thật.

Thực tế, ông Bùi Hữu H., bà Nguyễn Thị Kim O. không hề ký vào hợp đồng mua bán xe ô tô, ông Cao Văn Hoàn không ký trước mặt công chứng viên.

Do vậy, việc công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô không có thật, giả tạo, không xác thực, vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, góp phần tạo điều kiện hoàn thành, hợp thức hóa giao dịch giả tạo, nhằm chuyển quyền sở hữu xe ô tô là tài sản của các bị can có được do chiếm đoạt của người bị hại, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm xâm phạm sở hữu tiêu thụ tài sản phạm tội.

Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, hành vi vi phạm pháp luật của công chứng viên Hoàng Thị Bích Diệp có dấu hiệu của tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nên cần điều tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Quang Oanh biết ô tô đã mua bán trao tay nhiều lần, cần công chứng nhằm hợp thức hóa, đã thực hiện các công việc mình không có thẩm quyền.

Ông Oanh đã cố ý thực hiện hành vi làm giả tài liệu của văn phòng và sử dụng tài liệu giả đó để lừa dối người yêu cầu công chứng, lừa dối cơ quan Nhà nước.

Khi thực hiện công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô giả nêu trên, ông Oanh đã thu 2 triệu đồng của người yêu cầu công chứng (trong đó ông Oanh được hưởng lợi 500 ngàn đồng).

Cho thấy, ông Oanh có mục đích vụ lợi và được hưởng lợi từ việc làm giả văn bản công chứng.

Theo kết luận thanh tra, người yêu cầu công chứng đã phải trả khoản tiền phí, thù lao công chứng để nhận được văn bản công chứng giả, không hợp pháp đã được ông chứng viên chứng nhận.

Trong khi người yêu cầu công chứng vẫn chưa biết việc làm giả văn bản công chứng và đã sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Hành vi của ông Oanh cũng có dấu hiệu tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

T.Nhung