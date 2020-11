Chiều 6/11, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Cái Bè tổ chức họp xử lý kỷ luật các cán bộ CSGT do bị tố cáo có hành vi tiêu cực, nhận mãi lộ.

Chiều 6/11, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Cái Bè tổ chức họp xử lý kỷ luật các cán bộ CSGT do bị tố cáo có hành vi tiêu cực, nhận mãi lộ.

Theo hồ sơ vụ việc, một số CSGT (Công an huyện Cái Bè) bị tố cáo có hành vi tiêu cực, nhận tiền mãi lộ.

Bộ Công an đã xác minh và chỉ đạo Công an tỉnh Tiền Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/10, Ban thường vụ Đảng ủy - Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có cuộc họp, thảo luận thống nhất cho chủ trương thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ có liên quan.

Cụ thể, kỷ luật Trung úy Trương Văn Đậm (Đội CSGT - TT) bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ Trung úy xuống Thiếu uý, đồng thời chuyển ra khỏi lực lượng CSGT.

Đại úy Nguyễn Văn Chấp (Đội CSGT - TT) bị giáng 2 cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy và điều chuyển ra khỏi lực lượng CSGT.

Đại úy Phạm Trường Giang, Thượng úy Võ Văn Siên, Đại úy Huỳnh Ngọc Nhớ, Đại úy Nguyễn Thanh Hải (Cán bộ Đội CSGT -TT) bị kỷ luật khiển trách và điều chuyển ra khỏi lực lượng CSGT.

Trung tá Nguyễn Văn Chín và Thiếu tá Nguyễn Thanh Toàn (Cán bộ Đội CSGT, trật tự - Tổ trưởng các Tổ tuần tra) bị kỷ luật khiển trách.

Trung tá Văn Minh Vương (Đội trưởng CSGT-TT) chịu trách nhiệm liên đới do để cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xảy ra tham nhũng nên cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Khởi tố 7 cán bộ Công an ở TP.HCM ‘giải cứu’ nhóm mua bán ma tuý Nhóm cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú khi tạm giữ những người tàng trữ, mua bán ma tuý đã đề nghị chung chi…

Thiện Chí