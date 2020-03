Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đơn vị đang làm thủ tục đề nghị Bộ Công an thăng quân hàm cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quế Phong đang truy tìm hung thủ, điều tra vụ Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991) hy sinh khi truy bắt tội phạm buôn bán ma túy.

Sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải.

Lãnh đạo công an huyện nhanh chóng xác minh nguồn tin, đồng thời cử tổ công tác gồm 8 người vây bắt nhóm đối tượng này.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng.

Mặc dù bị trọng thương nhưng anh Nghĩa vẫn cố gắng ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt các đối tượng.

Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Nghĩa đã hy sinh vào trưa cùng ngày.

Thượng úy Nghĩa là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - na túy, Công an huyện Quế Phong từ năm 2015.

