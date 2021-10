Bộ LĐTB&XH đề xuất hỗ trợ một lần đối với trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, mức dự kiến từ 5 - 20 triệu đồng, lao động nữ mắc Covid-19 (F0) mang thai, sinh con trong dịch nhận hỗ trợ 2 triệu đồng.

Bộ LĐTB&XH cho biết, cơ quan này đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với nguồn kinh phí dự kiến hơn 127 tỷ đồng được trích từ nhiều nguồn để hỗ trợ.



Nguồn hỗ trợ này được tập trung vào 4 nhóm đối tượng gồm: Lao động nữ, nữ nhân viên y tế tuyến đầu, trẻ mồ côi và mẹ Việt Nam anh hùng.



Theo đó Bộ LĐTB&XH đề xuất hỗ trợ lao động nữ là F0, đang mang thai hoặc sinh con tính từ ngày 23/1 đến 31/12 được hưởng 2 triệu đồng mỗi người. Dự kiến 2.000 người sẽ thụ hưởng với nguồn kinh phí 4 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.



Nữ nhân viên y tế trực tiếp chống dịch tại nơi thực hiện Chỉ thị 16, cơ sở điều trị, tiếp nhận bệnh nhân, tính từ ngày 1/5 đến 31/12 được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi người. Điều kiện người đó có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, sinh viên, học sinh cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, gồm lực lượng vũ trang hoặc y tế trung ương, địa phương, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách. Dự kiến 100.000 người hưởng, kinh phí trích từ ngân sách trung ương.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm lao động nữ và trẻ em



Đối với trẻ mồ côi do đại dịch tính từ ngày 23/1 đến 31/12, Bộ đề xuất hỗ trợ 80 em mồ côi cả cha lẫn mẹ 20 triệu đồng mỗi em; khoảng 2.500 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ nhận 5 triệu đồng mỗi em. Kinh phí hơn 14 tỷ đồng trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.



Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến ngày 14/10 tại Việt Nam đã có 21.043 người tử vong do Covid-19, tính đến 15/10 có 2.352 trẻ mồ côi có cha, mẹ tử vong do Covid-19.



Trong đó, tập trung nhiều nhất tại TP.HCM (1.584 em) và một số tỉnh, thành phố phía Nam (Bình Dương 233 em, Đồng Nai 121 em, Long An 85 em, Đồng Tháp 72 em, Tiền Giang 51 em và An Giang 35 em). Trong số này, 73 em mồ côi cả cha và mẹ, 2.279 em mồ côi cha hoặc mẹ. Ngoài ra có khoảng 1.700 phụ nữ sinh con và đang mang thai là F0.



Theo Bộ LĐTB&XH, hiện nay trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20 (900.000 đồng/tháng với trẻ dưới 4 tuổi, 540.000 đồng/tháng đối với trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên).



Tuy nhiên, trẻ mồ côi do Covid-19 là nhóm trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ tâm thần, tâm lý xã hội do hoàn cảnh giãn cách xã hội kéo dài, không có người thân thường xuyên chăm sóc. Vì vậy ngoài quy định chung đối với các trẻ mồ côi cần có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với đối tượng này.



Bộ LĐTB&XH cho rằng chính sách hỗ trợ trên là cần thiết, bởi đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm lao động nữ, khiến nhiều trẻ em rơi vào cảnh mồ côi, nhiều phụ nữ mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ thiếu hụt dịch vụ chăm sóc y tế, dinh dưỡng do giãn cách kéo dài.

