Theo Cục Cảnh sát giao thông, lái xe nên hạn chế di chuyển khi mặt đường bị đóng băng bởi hệ thống an toàn của xe ở Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trong điều kiện này.

Một số khu vực tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đang xuất hiện băng giá, có thể xảy ra đóng băng ở mặt đường, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, du khách cần chủ động lộ trình khi di chuyển trên các cung đường đèo, dốc, vùng núi cao trong những ngày tới.

Người dân nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.

Trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết, tài xế cần thận trọng, chú ý quan sát, lái xe tốc độ chậm đặc biệt là khi lên và xuống dốc. Tài xế cũng nên sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi di chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc.

Mẫu Sơn sáng nay

Đồng thời, CSGT cũng khuyến cáo ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường không xảy ra băng tuyết, tài xế cũng bật đèn chiếu sáng, đèn led, đèn sương mù, chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, khi các tuyến đường xảy ra đóng băng, lực lượng chức năng sẽ có các biện pháp như phân luồng hoặc đóng đường hoàn toàn. Người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/2 do mưa rả rích, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, hầu hết các tỉnh đã xuống dưới 9 độ C. Các tỉnh miền núi xuống dưới 5 độ C, đặc biệt tại một số vùng núi cao như Phja Oắc (Cao Bằng) -2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,4 độ C, Sa Pa 3,2 độ C...

Từ nay đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Đình Hiếu