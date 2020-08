Nữ chủ nhà ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi kiểm tra phòng trọ thì phát hiện 2 vợ chồng thuê phòng chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay (24/8) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng tại xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, bà H’Bai Êban (52 tuổi, trú hẻm 434 đường Y Moan, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) đi kiểm tra khu nhà trọ của gia đình ở cùng địa chỉ.

Khu nhà trọ phát hiện 2 vợ chồng tử vong

Khi đến phòng trọ đầu tiên, bà H’Bai thấy cửa khóa trong với nhiều biểu hiện bất thường. Nhìn qua khe cửa, bà H’Bai tá hỏa phát hiện bà Hoàng Thị Hằng (43 tuổi, là người thuê trọ) đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng ngoài.

Ngay sau đó, bà H’Bai đã hô hoán mọi người xung quanh, đồng thời điện báo công an. Công an TP Buôn Ma thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng đến hiện trường.

Khi lực lượng công an phá khóa cửa vào trong thì phát hiện thêm chồng bà Hằng là ông Nguyễn Hữu Thắng (50 tuổi) cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh.

Công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Được biết 2 vợ chồng ông Thắng đến đây thuê phòng ở đã từ lâu, bà Hằng bị tai biến mạch máu não và cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Trùng Dương