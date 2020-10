Hà Nội mưa tầm tã cả ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão số 7 khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Nhiều tuyến phố xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào giờ tan tầm.

Do ảnh hưởng của bão số 7, Hà Nội có mưa kéo dài khiến việc di chuyển của người dân trong giờ cao điểm vô cùng khó khăn.

Từ khoảng 17h, nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc kéo dài. Phố Nguyễn Chí Thanh, Chùa Bộc, Xã Đàn, Hồ Đắc Di, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở, đường Láng, Tố Hữu, Nguyễn Tuân... các phương tiện nhích từng cm.

Khung cảnh hỗn loạn xảy ra ở nhiều tuyến đường khi nhiều xe máy lao lên vỉa hè, len lỏi vào làn dành cho ô tô.

Lưc lượng CSGT căng sức điều tiết giao thông.

Đường Nguyễn Chí Thanh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Oto Fun

Cảnh tắc đường xảy ra ở khu vực Hà Đông vào chiều tối nay. Ảnh: Oto Fun

Đến 19h, hàng loạt tuyến phố như Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum, Lê Văn Thiêm, Trung Kính, Duy Tân Nguyễn Trãi... vẫn chưa thông thoáng.

Nhiều người dân chôn chân hàng giờ đồng hồ dưới mưa.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay đến ngày 16/10, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ khoảng 50-100mm.

Thời gian này, ở Hà Nội có mưa to đến rất to. Từ ngày 17-19/10 Hà Nội có mưa rải rác, trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, thấp nhất là 21 độ.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông hiện dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 8 và đi vào Biển Đông, dự kiến đêm 17/10, bão số 8 sẽ di chuyển vào tới bờ.

Sự bổ sung của không khí lạnh mạnh trong ngày 16 và 17/10 khiến mưa trở lại vào khu vực Trung Trung Bộ. Sáng ngày 17/10, kết hợp giữa không khí lạnh và bão số 8 sẽ khiến mưa rất to ở khu vực Trung Trung Bộ, cao điểm vào ngày 17 - 18/10.

B.Ngọc