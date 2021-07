Giữa đêm khuya hai bé trai 6 và 8 tuổi đi lạc, lang thang trên đường để tìm cha, may mắn được lực lượng Công an TP Cần Thơ phát hiện, đưa về trụ sở chăm sóc.

Khoảng 2h sáng 28/7, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Tân Phú, quận Cái Răng), lực lượng Công an TP Cần Thơ phát hiện 2 bé trai đang đi lạc, tinh thần hoảng loạn.

Hai cháu bé được lực lượng công an trao trả lại cho gia đình. Ảnh: Công an Cần Thơ

Công an đưa hai bé về chốt kiểm dịch phường Tân Phú để chăm sóc, ổn định tâm lý và liên hệ với người thân đến đón. Hai bé trai 8 và 6 tuổi là con của anh Võ Luật Định.

Anh Định kể, mình đang làm công nhân tại Công ty CP đô thị Cần Thơ, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên phải gửi 2 con cho người thân ở Hậu Giang chăm sóc.

Rạng sáng nay, vì nhớ cha nên 2 bé đã đi tìm nhưng bị lạc và may mắn khi được lực lượng tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy và Công an phường Tân Phú (Công an TP Cần Thơ) phát hiện, đưa về chăm sóc.

H.Thanh