UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả... để ngăn chặn dịch bùng phát trở lại.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Trước tình hình dịch có chiều hướng diễn biến phức tạp, UBND TP yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Chỉ thị 18 của UBND TP.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM chỉ đạo tăng cường xét nghiệm nhanh và nâng cao các biện pháp phòng chống dịch

Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả... gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức đến người dân về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, cơ chế lây nhiễm; kêu gọi người dân nghiêm túc chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của ngành Y tế; không vì đã tiêm vắc xin mà chủ quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch...

UBND TP yêu cầu tuyệt đối không để bất kỳ trường hợp bệnh nhân F0 điều trị tại nhà không tiếp cận được gói thuốc điều trị. Rà soát tình hình nguồn nhân lực để chủ động thành lập các Trạm y tế lưu động tương ứng với số F0 khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương. Nhanh chóng triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở.

Đồng thời, tổ chức bố trí các điểm tiêm vắc xin lưu động tại các cửa ngõ giáp ranh, bến xe, nhà ga tàu hỏa… để tiêm cho người dân quay trở lại thành phố làm việc.

UBND TP chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, lập lại trật tự lòng lề đường, không để tình trạng mua bán, tụ tập đông người; rà soát các điều kiện an toàn để mở cửa chợ truyền thống; xử lý nghiêm hoạt động của các chợ tự phát.

Đối với các địa bàn chưa được phép mua bán thức uống có cồn, UBND TP yêu cầu tăng cường xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Qua đó, UBND TP giao Công an thành phố tăng cường chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, thẩm quyền của lực lượng công an.

Hồ Văn