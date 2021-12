Những năm gần đây, lực lượng công an ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị… liên tiếp bắt nhiều nhóm cán bộ xã sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Tại Thanh Hóa, trong hai năm gần đây xảy ra ít nhất hai vụ cán bộ xã đánh bạc, bị công an bắt quả tang.

Cụ thể, khoảng 23h, ngày 16/2/2020, 3 cán bộ của UBND xã Phú Xuân (huyện Quan Hóa) gồm Phạm Bá Mạnh (SN 1986), công chức kế toán xã; Phạm Văn Minh (SN 1985) và Phạm Bá Hồng (SN 1984) cùng là công chức văn phòng - thống kê xã tham gia đánh bạc tại công trường thủy điện Hồi Xuân thì bị công an bắt quả tang.

Thời điểm bị bắt, ngoài 3 cán bộ của UBND xã Phú Xuân còn có 12 người khác cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Công sở xã Phú Xuân, nơi có 3 cán bộ đánh bạc bị bắt

Công an huyện Quan Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi đánh bạc. Ngay sau đó, UBND huyện Quan Hóa đã có quyết định đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ nói trên.

Cũng tại Thanh Hóa, ngày 6/8, Công an huyện Nông Cống phát hiện 4 cán bộ xã gồm ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Minh Duệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tế Thắng và Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tế Lợi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại công sở xã Tế Lợi (huyện Nông Cống).

Công sở xã Tế Lợi, nơi phát hiện 4 cán bộ xã đánh bạc

4 lãnh đạo xã nêu trên chơi bài dưới hình thức đánh phỏm ăn tiền. Lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ 1 bộ bài 52 cây cùng 655.000 đồng.

Ngay sau đó, Huyện ủy Nông Cống đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với 4 lãnh đạo xã nói trên. Đồng thời, cách chức Chủ tịch UBND các xã đối với ông Lường Khắc Nam và ông Đỗ Khắc Minh.

Ông Ngô Minh Trung bị cách chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tế Lợi.

Tại Hà Tĩnh, trong ba năm gần đây, nhiều cán bộ xã đánh bạc bị tạm giữ, khởi tố.

Cụ thể, vào tháng 2/2019, lực lượng công an đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Sâm (SN 1968) cán bộ tư pháp xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) vì có hành vi đánh bạc.

UBND xã Kỳ Phong nơi ông Sâm công tác

Vào thời điểm trên, công an phát hiện ông Nguyễn Văn Sâm tham gia đánh bạc cùng một nhóm người khác tại một hộ gia đình ở xóm 4, xã Kỳ Phong .

Tiếp đó, tháng 5/2020, ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê) tham gia đánh bài ăn tiền bằng hình thức “giật liêng”. Hình ảnh ông Dũng say sưa đánh bài bị đưa lên mạng xã hội.

Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm đánh bạc giữa mùa dịch

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm về hành vi đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19.

Mới đây nhất, ngày 14/12, Công an huyện Hương Sơn cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 cán bộ xã vì tham gia đánh bạc tại Trạm Y tế xã Sơn Long.

Trạm Y tế xã Sơn Long nơi phát hiện 4 cán bộ xã đánh bạc

4 cán bộ xã bị khởi tố gồm Lê Thế Hùng, cán bộ tư pháp xã Sơn Trà; Phạm Ngọc Quý, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Long; Lê Thế Anh, Phó chủ nhiệm HTX Sơn Long; Thái Văn Toại, Thôn đội trưởng thôn 3, xã Sơn Long.

Tại Quảng Trị, ngày 29/11 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã tước quân tịch, khởi tố 4 cán bộ vì tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Trong số 4 người bị khởi tố có 1 người đang công tác tại Phòng CSGT; 1 người đang làm Trưởng công an xã ở huyện Gio Linh; 1 người đang công tác tại Công an TP Đông Hà và 1 người công tác tại Trại tạm giam công an tỉnh.

Thiện Lương