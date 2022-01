Khi xông vào giải cứu Diễm My, bà Hóa cầm miếng gạch men ném khiến ông Nhị Nguyên rách một vết trên mặt. Ông Nhị Nguyên kiện ra tòa nhất quyết đòi bồi thường 3,3 tỷ đồng...

Diễm My có hộ khẩu tại TPHCM và được cho là ngoan ngoãn trước khi tiếp xúc với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh Facebook).

Diễm My là ai và vì sao phải giải cứu?

Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh thất Bồng Lai để tìm cô gái tên V.T. Diễm My (23 tuổi, ngụ TPHCM). Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo chia sẻ của ông Thắng, dù đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân để yêu cầu được gặp con gái nhưng mong mỏi vẫn bất thành. Vì quá mong nhớ và không muốn con bị dụ dỗ theo con đường hư hỏng, ông đã đưa gia đình xuống thuyết phục ông Vân để thả con gái về.

Ông Thắng cho biết, Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở TPHCM. Diễm My ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông Thắng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Vì là con cả trong gia đình nên Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc gia đình, tỏ ra là một người hiểu chuyện.

Diễm My từng được phát hiện đi tu ở Tịnh thất Bồng Lai khoảng hơn 2 năm trước (Ảnh Biên Thùy).

Tuy vậy, từ năm 2019, khi Diễm My quen với một người ở Tịnh thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này, không biết Diễm My nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên nhủ con gái, ông Thắng tiến hành bảo lưu trường học trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học.

Gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng.

Tháng 10/2019, khi biết chắc con gái đang ở Tịnh thất Bồng Lai, ông Thắng gọi điện cho ông Lê Tùng Vân. Nhưng ông này nói chỉ cho gặp Diễm My, không cho đưa về. Ngày 21/10/2019, ông Thắng đến gặp Diễm My để khuyên nhủ con gái quay về nhưng không được.

Do quá nhớ con, khoảng 15h20 ngày 24/10/2019, ông Thắng cùng nhiều người đến Tịnh thất Bồng Lai để giải cứu con gái nhưng bất thành.

Ông Lê Tùng Vân không cho ông Thắng đón con gái về nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Đến nay, ông Thắng và gia đình vẫn không rõ Diễm My đang sinh sống ở đâu. Thỉnh thoảng, cô lại xuất hiện trên mạng xã hội và cho biết đang đi tu ở Vũng Tàu và mong muốn được tự do để đi con đường đã chọn là trở thành người tu sĩ.

Vừa qua, cộng đồng mạng đã nhiều lần vào cuộc "giải cứu Diễm My" nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện, Diễm My vẫn là đề tài nóng trên mạng xã hội và trào lưu "giải cứu Diễm My" vẫn ngày càng nở rộ.

Đến nay, gia đình vẫn chưa rõ thông tin Diễm My đang ở đâu (Ảnh cắt từ clip).

Cuộc ngã giá 3,3 tỷ đồng

Ngày 9/12/2021 vừa qua, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Châu Vĩnh Hóa (46 tuổi) ngụ quận Tân Bình, TPHCM về tội Cố ý gây thương tích. Bà Hóa là người trong nhóm của ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai để giải cứu Diễm My ngày 20/10/2019.

Sự việc có lẽ đã được khép lại sớm khi ông Lê Thanh Nhị Nguyên - người ở Tịnh thất Bồng Lai - không có những đòi hỏi quá vô lý.

Theo hồ sơ vụ án, khi xông vào Tịnh Thất Bồng Lai tìm con, nhóm của ông Thắng xảy ra mâu thuẫn với những người đang sinh sống tại đây. Trong lúc các bên xô xát, bà Châu Vĩnh Hóa (trong nhóm ông Thắng) đã bị ông Lê Thanh Nhị Nguyên cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại trúng tay.

Bức xúc, bà Hóa cầm miếng gạch men ném lại ông Nguyên khiến người này bị một vết rách ở trên mặt khoảng 2 cm. Bà Hóa là người bán hủ tíu gần nhà ông Thắng, không có họ hàng gì với ông này và cô gái tên Diễm My. Bà được rủ đi tìm cô gái tên Diễm My.

Ông Nhị Nguyên nhất định đòi bồi thường hơn 3,3 tỷ đồng để làm thẩm mỹ gương mặt.

Ngày 15/4, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Châu Vĩnh Hóa 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, Tòa cũng buộc bà Hóa bồi thường cho ông Nguyên 9 triệu đồng.

Không đồng tình với mức bồi thường trên, ông Nguyên yêu cầu bà Hóa phải bồi thường 3,36 tỷ đồng. Số tiền trên được ông Nguyên tính toán những tổn thất do vụ việc mang lại, như tiền chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, tiền đầu tư dự án âm nhạc, tiền luyện tập thể hình, phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần…

Ông Nhị Nguyên cho rằng, sau khi xảy ra vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và thu nhập của ông. Ông này cho hay, trước đây thu nhập hàng tháng khoảng 20 triệu đồng, nay khuôn mặt có sẹo nên ảnh hưởng đến các dự án biểu diễn âm nhạc, livestream. Cùng với đó, ông Nguyên cho rằng việc bị thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành quả tập thể hình và sự nghiệp sau này.

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi về chi phí phẫu thuật thẩm mỹ liền sẹo, ông cho rằng hiện chưa tham vấn ý kiến bác sỹ, bác sỹ chưa chỉ định phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đã tham khảo giá tương đương với mức bị cáo yêu cầu bồi thường.

Xét thấy những yêu cầu của ông Nhị Nguyên không có cơ sở, HĐXX yêu cầu bà Hóa bồi thường cho ông Nguyên khoảng 17 triệu đồng. Đồng thời, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Châu Vinh Hóa, mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 4 năm.

Hé lộ gây sốc về chuyện loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai" Chuyện loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai" dần hé lộ. Việc này đã khiến nhiều người sốc và đã có một số người lên tiếng tố cáo.

Theo Dân trí