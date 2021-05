Công an tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp cùng Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) làm rõ vụ 2 bé gái tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt.

Ngày 17/5, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, đã chuyển vụ “hai bé gái tử vong sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt” lên Công an tỉnh để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh phối hợp cùng Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) tại TP.HCM trong việc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gia đình tổ chức lễ tang cho hai bé

Hôm 9/5, cháu Đ.L.T.N (9 tuổi) và em gái Đ.T.T (5 tuổi, cùng ngụ phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) ăn cháo gà và uống nước ngọt đóng chai.

Sau đó, hai bé có biểu hiện nôn ói, co giật, nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong. Người thân của hai bé cho biết, hôm 8/5, gia đình có nấu cháo gà và để dành lại một tô cháo và bỏ vào tủ lạnh.

Sáng hôm sau, gia đình hâm lại cho hai cháu N. và T. ăn thì xảy ra sự việc trên.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phường Nhà Mát đã trực tiếp đến thăm hỏi chia sẻ, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng, cùng chi phí mai táng cho gia đình hai bé. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Bạc Liêu hỗ trợ 4 triệu đồng.

