Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Văn bản số 873/UBTVQH14-CTĐB về việc điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 ngày 28/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, căn cứ vào tình hình thực tiễn hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội.

Theo đó, số đại biểu do địa phương giới thiệu gồm 17 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu gồm 12 đại biểu.

Như vậy, thành phố Hà Nội giảm 1 đại biểu do Trung ương giới thiệu; tăng 1 đại biểu do địa phương giới thiệu so với trước đây. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được ấn định vẫn là 29 đại biểu.

Trước đó, chiều 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương 39 người để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị cũng đã thống nhất không đưa vào danh sách 1 người có tín nhiệm công tác dưới 50%; 2 người có tỷ lệ biểu quyết đạt 86,58% (71/82 đại biểu) và 79,26% (65/82 đại biểu).

Thông qua hình thức giơ tay, hội nghị thống nhất danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, có 33 người đạt tỷ lệ 100%, 2 người đạt tỷ lệ 98,78%, 1 người đạt tỷ lệ 97,56%.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội tới Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội bảo đảm thời gian theo quy định.

Mặt trận sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tiếp tục nắm và định hướng dư luận nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền và Ủy ban Bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

