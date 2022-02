Ca sĩ, nam vương là Giám đốc một công ty giải trí, tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020 bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các thí sinh, trong đó có hoa hậu và á hậu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Bảo Linh (34 tuổi, quê Bến Tre) để phục vụ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Bảo Linh đang bị Công an TPHCM điều tra vì tố cáo tổ chức cuộc thi hoa hậu "chui" để lừa đảo

Nguyễn Bảo Linh là ca sĩ, từng đạt danh hiệu nam vương tại cuộc thi Nam vương Việt Nam quốc tế Châu Á tổ chức tại Thái Lan năm 2019. Ngoài ra Linh còn là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Giải trí Khổng Tước (trụ sở ở đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5).

Được biết, tháng 11/2020, Công ty Khổng Tước đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020. Cuộc thi quy tụ 40 thí sinh là những người đẹp doanh nhân ở các tỉnh, thành khác nhau.

Nhưng bất ngờ, sau khi cuộc thi kết thúc, bà Q.H.L (đạt giải Hoa hậu) và bà N.L.H (đạt giải Á hậu) đã gửi đơn đến Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác, tố cáo đơn vị tổ chức đã lợi dụng cuộc thi để lừa đảo.

Những người này cũng như các thí sinh khác đã chi tiền, thậm chí cả tỷ đồng cho đơn vị tổ chức với danh nghĩa tài trợ cuộc thi hay hợp đồng đào tạo, xây dựng hình ảnh truyền thông. Tuy nhiên sau đó họ phát hiện đây là cuộc thi "chui", không được cấp phép bởi cơ quan quản lý Nhà nước và Nguyễn Bảo Linh (người đại diện công ty tổ chức cuộc thi) và một số cá nhân khác đã chiếm đoạt tiền rồi... biến mất.

Thí sinh Hoa hậu và Á hậu của cuộc thi đã có đơn tố cáo

Giữa tháng 1/2021, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoa – Thể thao và Du lịch đã ký quyết định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá đối với Công ty Khổng Tước vì có hành vi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020 nhưng không có giấy phép tổ chức, mức xử phạt là 90 triệu đồng.

Còn sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra theo quy định. Công an đã xác minh tại địa chỉ đăng ký công ty và nơi đăng ký hộ khẩu, Nguyễn Bảo Linh không cư trú tại địa phương và hiện không ai rõ ở đâu.

Để điều tra và ngăn chặn Nguyễn Bảo Linh bỏ trốn, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy tìm. Công an cũng đề nghị Nguyễn Bảo Linh ở đâu, sớm liên hệ cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) hoặc qua số điện thoại 0902.324.369.

Linh An