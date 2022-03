Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Thông báo số 45-TB/UBKTTU về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với ông Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Thời gian đình chỉ sinh hoạt tính theo thời gian quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Trước đó, ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định về việc khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Phúc (SN 1964), đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Phúc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án: Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và Khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, ông Phúc đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Yên Định ký các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng sai quy định, gây thất thoát ngân sách cho nhà nước số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định và ông Hà Duyên Lục, nguyên Trường phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng tội danh trên.

Lê Dương

