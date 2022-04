Trần Thị Thanh Hải nói đã có thai nhưng bị gia đình người yêu ngăn cản nên đã đốt xe máy của người thân bạn trai để hả giận. Trước đó, người phụ nữ này đã đập phá máy tính, điện thoại của người yêu vì ghen tuông.

Hơn 11h đêm qua (31/3), Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê huyện Vụ Bản, Nam Định) được Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) di lý từ bệnh viện về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, sau khi bắt giữ Hải, công an đưa về trụ sở và làm việc đến 4h sáng ngày 1/4. Khi đó, Hải nói sức khỏe không được tốt nên công an đã đưa Hải đi bệnh viện kiểm tra, truyền nước.

Qua kiểm tra, Hải sức khỏe bình thường, mọi chức năng ổn định và đặc biệt không có thai như Hải khai trước đó.

Khi được di lý về trụ sở công an quận, Hải được 2 cán bộ đỡ mới có thể di chuyển vào phòng lấy cung. Tuy nhiên, Hải sau đó luôn có biểu hiện lả đi, công an phải tạm dừng làm việc.

Anh Chẩu Việt H. (28 tuổi, quê tại huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) kể lại, cuối năm 2019, H. quen Hải trong một lần anh ship đồ cho cô gái này.

Trong quá trình yêu nhau, khoảng 1 năm trở lại đây, tính tình của Hải thay đổi, hay nổi nóng quá mức, ghen tuông, thậm chí nhiều lần đập phá đồ của anh H.

Ngay đầu tháng 3, Hải còn đốt máy tính của anh H., khiến anh này sợ hãi phải dọn sang ở cùng anh họ tại ngõ 60 đường Phú Đô (Phú Đô, Nam Từ Liêm).

Theo anh H., khoảng tháng 1, Hải thông báo có bầu, lúc này anh H. thấy bụng Hải to hơn nên cũng tin.

Tuy nhiên, đến kỳ 3 tháng đi kiểm tra thai, anh H. bảo đưa đi nhưng Hải nhất quyết không cho, tự đi siêu âm rồi gửi ảnh cho anh.

“Trước thời điểm Hải nói có thai, 2 người cũng kế hoạch nhưng Hải thông báo dừng uống thuốc nên có thai. Hôm nay công an cho đi kiểm tra thì không có thai nào cả, Hải nói dối tôi, có thể nói dối để ràng buộc tình cảm”, anh H. chia sẻ.

Nói về lý do gia đình ngăn cản tình cảm, anh H. kể, mỗi lần cãi nhau là Hải lại nhắn tin cho mẹ H., yêu cầu gia đình H. không được ngăn cản tình cảm của hai người.

“Sự việc xảy ra là không đáng, bạn gái tôi không giữ được bình tĩnh. Sau khi xảy ra sự việc, tôi có gặp Hải nhưng không trách móc, chỉ hỏi tình hình sức khỏe và động viên vì nghĩ cô ấy đang có thai”, anh H. nói.

Trước đó, khoảng 19h tối 31/3, Hải mang xăng đến nhà trọ bạn trai ở và đốt xe máy của anh Hoàng Công V. (32 tuổi, anh họ của bạn trai), vì cho rằng anh V. cùng người thân ngăn cản Hải đến với anh H.

Vụ cháy khiến chị Nguyễn Thị Mai A. (25 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội) tử vong; anh Nguyễn Mạnh D. (30 tuổi), Bùi Vân A. (29 tuổi), Nghiêm Thị Thùy D. (23 tuổi), bé Trần Bùi Phương T. (4 tuổi) và em gái Trần Bùi Phương N. (2 tuổi) bị thương.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý Hải theo quy định pháp luật.

