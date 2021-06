Hệ thống siêu thị Big C tại Bình Dương và Đồng Nai được dỡ bỏ phong tỏa, hoạt động trở lại sau một tuần khoanh vùng cách ly.

Trưa nay (24/6), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và tỉnh Đồng Nai đã ra các quyết kết thúc thời gian khoanh vùng y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại siêu thị Big C.

Siêu thị Big C Bình Dương hoạt động trở lại sau gần một tuần phong tỏa

Siêu thị Big C Bình Dương nằm trên quốc lộ 13 (thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), bị phong tỏa vào chiều ngày 19/6 do có ca F0 ghé mua thực phẩm. Tuy nhiên, do ca F0 này chỉ tiếp xúc với hai nhân viên tại siêu thị và đã được đưa đi cách ly kịp thời nên khả năng lây nhiễm không cao, do đó ngành y tế chỉ phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch.

Đến 12h hôm nay (24/6), siêu thị này đã được dỡ bỏ phong tỏa, hoạt động bình thường trở lại.

Còn tại Đồng Nai, siêu thị Big C nằm ở Xa lộ Hà Nội (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Ngày 17/6, UBND TP Biên Hòa ra quyết định phong tỏa toàn bộ siêu thị này trong vòng 21 ngày để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Siêu thị Big C Đồng Nai tại TP Biên Hòa, Đồng Nai

Lý do siêu thị này bị phong tỏa vì ngày 12 và 13/6, bệnh nhân Covid-19 (BN 11669, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) cùng vợ con vào siêu thị ăn uống, mua sắm.

Sau hơn một tuần, các trường hợp F1 liên quan BN 11669 đều có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 800 trường hợp F2 của ca bệnh trên là nhân viên siêu thị Big C và một phần khách hàng đến siêu thị trên cũng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định dỡ bỏ phong tỏa siêu thị, giải thể 9 chốt kiểm soát tại các cửa ra vào siêu thị Big C Đồng Nai được thiết lập trước đó từ 12h hôm nay.

