Làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh Bình Dương sau thông tin công nhân "choáng váng" vì trừ lương 4,5 triệu xét nghiệm Covid-19, doanh nghiệp xác nhận có việc trừ lương từ 1,5-1,9 triệu/lần xét nghiệm.

Sáng 13/12, đoàn kiểm tra gồm đại diện Ban quản lý KCN Việt Nam- Singapore (VSIP), Công đoàn KCN VSIP, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.

Công ty Uchiyama Việt Nam tại KCN VSIP (TP Thuận An, Bình Dương)

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCS VSIP) xác nhận có việc trừ tiền phí xét nghiệm Covid-19 vào lương của công nhân với mức thu từ 1,5 triệu đến 1,9 triệu.

Theo doanh nghiệp này, việc trừ phí xét nghiệm vào lương của công nhân nhằm mục đích kiểm soát chặt nguồn lây nhiễm và để công nhân có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh.

Trường hợp công nhân mắc Covid-19 từ nguồn lây bên trong nhà máy thì công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền xét nghiệm RT-PCR, còn nguồn lây ở bên ngoài thì công nhân phải chịu chi phí xét nghiệm. Chi phí này công ty sẽ trừ vào lương và đã có thông báo đến công nhân bằng văn bản từ trước.

Đại diện doanh nghiệp cho hay, thời gian qua có nhiều trường hợp công nhân khi về nhà không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào nhà máy.

Trong tháng 11, đã có 87 trường hợp phải tự trả tiền xét nghiệm do xác định nguồn lây bên ngoài và công ty đã trừ với tổng số tiền là hơn 220 triệu đồng.

Với việc công nhân phải xét nghiệm nhiều lần dẫn đến số tiền phải trả lên đến 4,5 triệu đồng, doanh nghiệp này cho rằng, do có nhiều trường hợp xét nghiệm RT-PCR nhiều lần vẫn có kết quả dương tính.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam ký hợp đồng với Phòng khám đa khoa An Thuận (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) từ tháng 7/2021 để xét nghiệm cho công nhân của công ty.

Thời gian đầu, mức giá xét nghiệm thỏa thuận giữa hai bên là 1,9 triệu đồng/lần xét nghiệm (bao gồm thuốc và các chi phí phát sinh). Tuy nhiên, đến tháng 10 và 11, mức giá xét nghiệm hai bên thỏa thuận lại giảm còn 1,5 triệu rồi 1,3 triệu đồng. Mức giá trong danh sách công ty trừ vào lương công nhân vừa qua là áp dụng vào thời điểm tháng 7, nếu công nhân xét nghiệm vào tháng 10 hoặc tháng 11 thì chỉ có giá 1,3 triệu đồng.

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty phải thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị công ty xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho người lao động.

Phía doanh nghiệp cũng cho hay sẽ làm việc lại với cơ sở y tế về giá xét nghiệm Covid-19, cũng như sẽ xem xét hỗ trợ lại chi phí xét nghiệm cho công nhân từ lần thứ 2 trở đi.

Đại diện Phòng khám đa khoa An Thuận cho biết, từ tháng 7/2021, phòng khám ký hợp đồng với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam và một số doanh nghiệp khác để xét nghiệm Covid-19 cho công nhân. Tại thời điểm tháng 7/2021, giá xét nghiệm RT-PCR ở mức 1,9 triệu đồng, do phòng khám phải gửi mẫu về một đơn vị y tế ở TP.HCM để xét nghiệm khẳng định. Sau này khi chi phí xét nghiệm trên thị trường giảm xuống, phòng khám đã chủ động giảm xuống mức còn 1,3 triệu đồng.

Cũng theo phòng khám An Thuận, mức thu trên bao gồm cả phí xét nghiệm, chi phí đi lại, xe đưa rước nếu có trường hợp bị mắc Covid-19,… Giá xét nghiệm trên cũng đã được phòng khám niêm yết và thông báo về Sở Y tế Bình Dương.

Xuân An