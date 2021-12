Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đưa ra mức thưởng Tết bằng năm trước để giữ chân người lao động.

Tìm nguồn hỗ trợ hoặc thưởng Tết bằng năm trước

Anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên đường sắt cho biết, mấy năm trước doanh nghiệp đường sắt vốn đã khó khăn, hai năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên vận tải đường sắt gần như “tê liệt”, thu nhập của người lao động cũng giảm đáng kể.



“Khi chưa xảy ra dịch, với thu nhập chưa đến 8 triệu đồng/tháng tôi phải rất tiết kiệm trong chi tiêu, nhưng hơn một năm nay mức lương giảm chỉ còn một nửa, đời sống rất khó khăn", anh Thành bộc bạch.



Nói về thưởng Tết năm nay, anh Thành chia sẻ, trước đây còn được thưởng Tết 1-2 tháng lương, từ khi có dịch chỉ gọi là hỗ trợ thêm, không còn thưởng.

"Năm hết Tết đến chỉ mong có khoản hỗ trợ, xem như thưởng Tết để an tâm làm việc", anh Thành nói.

Đời sống người lao động tiếp tục thêm một năm khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Một lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, năm nay doanh nghiệp ngành đường sắt vô cùng khó khăn, đơn vị chưa chính thức ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động.

Tuy nhiên, Tổng công ty, các đơn vị thành viên sẽ cố gắng huy động các quỹ phúc lợi để có một phần quà hỗ trợ thêm cho cán bộ, công nhân viên sau một năm làm việc vất vả. Đây là nguồn động viên để người lao động yên tâm công tác, gắn bó cùng đơn vị vượt khó, đảm bảo nhân lực phục vụ khách đi lại dịp Tết an toàn, thuận lợi.

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty May 10 Bạch Thăng Long cho biết, năm 2021 thực sự là một năm khó khăn đối với doanh nghiệp dệt may. Điều đáng nói là đơn hàng không thiếu, nhưng doanh nghiệp dệt may lại thiếu hụt nguồn lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Long chia sẻ, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp năm nay tăng nhưng cũng phải thêm chi phí cho công tác phòng chống dịch. Mặc dù vậy, Tổng công ty vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết bằng năm trước, khoảng 1,5 tháng lương để giữ chân người lao động yên tâm làm việc.

Thu nhập lao động sụt giảm, cần được hỗ trợ

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân nhận định, tổng quan việc làm và thu nhập của người lao động sụt giảm so với năm trước do ảnh hưởng dịch Covid-19. Do vậy tổng thể tình hình thưởng Tết sẽ giảm, nhưng các doanh nghiệp còn hoạt động sẽ có các khoản hỗ trợ, thưởng để động viên và giữ chân người lao động sau một năm vất vả.

Các lĩnh vực vẫn khó khăn như du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, vận tải khách... Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn hoạt động tốt trong dịch bệnh, như tài chính ngân hàng, chứng khoán, ô tô, y tế, dược phẩm, thương mại điện tử... những lĩnh vực này lương, thưởng sẽ khả quan hơn.

Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa số các doanh nghiệp trong nước đều gặp khó khăn. Đời sống người lao động cũng bị ảnh hưởng nặng do nguồn thu nhập giảm khi doanh nghiệp phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hỗ trợ người lao động, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch đề nghị các cấp công đoàn huy động hỗ trợ Tết cho người lao động, nhất là với lao động ở các doanh nghiệp bỏ trốn sau khi xảy ra dịch bệnh.

Công đoàn cũng đã trích từ nguồn kinh phí công đoàn 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ 10 triệu lao động với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng mỗi người ở các đơn vị sự nghiệp.

Ông Văn Anh cho rằng, việc hỗ trợ qua chính sách thưởng Tết sẽ góp phần động viên người lao động yên tâm ở lại làm việc, là nền tảng để doanh nghiệp phục hồi sản xuất khi dịch bệnh được kiểm soát.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết, trong quý 3 vừa qua, cả nước có 4,7 triệu người lao động bị mất việc làm; 14,7 triệu người tạm nghỉ việc; trên 10 triệu người giảm giờ làm hoặc tạm dừng việc. Tiền lương và thu nhập của người lao động giảm, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 1,3 triệu người thất nghiệp (tăng hơn 126 nghìn người so với cùng kỳ năm trước); thu nhập bình quân của người lao động gần 6 triệu đồng/người/tháng...

Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết muộn. Do vậy, đến nay vẫn chưa có đánh giá cụ thể nào về mức lương thưởng Tết năm 2022.

Vũ Điệp