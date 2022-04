Một trinh sát hình sự nói rõ “có khi người mất xe còn đang trình báo ở công an địa phương thì chiếc xe đó đã được đưa trót lọt sang Campuchia một cách nhanh gọn”.

Xóa sổ những đường dây trộm, tiêu thụ xe gian qua biên giới

Từ trước đến nay, tội phạm trộm cắp xe máy, mà tiếng lóng gọi là “đá xế” vốn gây nhức nhối, bức xúc tại địa bàn TP.HCM. Sau giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, dân “đá xế” tiếp tục hoành hành.

Quận Bình Thạnh là một trong những địa bàn gần đây rộ lên tình trạng mất trộm xe gắn máy. Giai đoạn cuối tháng 3 này, công an quận này có thông báo kết quả điều tra ban đầu về hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô lớn.

Theo đó, một trưa cuối tháng 1, tổ trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh khi tuần tra đã phát hiện nghi vấn và tóm được cặp đôi Bùi Đình Thạch (27 tuổi, quê Bình Phước) – Nguyễn Triệu Long Nhân (27 tuổi, quê Bình Dương) khi cả hai mang một xe gắn máy hiệu Sirius đi tiêu thụ.

Từ lời khai của hai đối tượng này, các trinh sát đã truy xét, bắt gọn hai đối tượng trực tiếp trộm chiếc xe trên là Nguyễn Văn Hậu (tự Hậu “chùa”, 30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Trương Văn Phú (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Trong đó, Hậu “chùa” có 4 tiền án tội “trộm cắp”, còn Phú có 2 tiền án tội “cướp giật tài sản”.

Các đối tượng trong hai nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy mà Công an quận Bình Thạnh triệt phá mới đây. Ảnh: CACC

Hậu – Phú khai đã trộm chiếc xe ở quán cà phê tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, rồi bán liền tay cho cặp đôi Thạch – Nhân với giá 7 triệu đồng. Hai đối tượng khai, trong vòng vài ngày trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm xe ở các quận, huyện khác nhau để bán cho Thạch – Nhân.

Khám xét nhà của Thạch tại quận Gò Vấp, công an thu giữ 6 xe gắn máy đều có nguồn gốc từ trộm cắp; ngoài ra còn có 7 BKS xe, 8 giấy đăng ký xe cùng nhiều máy móc dụng cụ phục vụ cho việc “luộc” xe gắn máy phạm pháp.

Công an còn xác định được đối tượng đã cung cấp các loại đoản khóa cho Hậu “chùa” và Phú để sử dụng đi trộm cắp, nên đã tiến hành mời làm việc.

Một vụ án khác đã được Công an quận Bình Thạnh xóa sổ một đường xe tiêu thụ xe gian qua biên giới với quy mô lớn, có liên kết với nhiều nhóm “đá xế” chuyên nghiệp tại TP.HCM.

Một ổ "luộc" các xe vừa trộm cắp được để bán phụ tùng. Ảnh: CA

Được biết, từ vụ vợ chồng làm nghề “đá xế” chuyên nghiệp là Trần Văn Tùng (26 tuổi) – Nguyễn Thị Tuyết Nhi (21 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) tiêu thụ chiếc xe vừa trộm được, trinh sát đã lần ra đường dây với các mắt xích quan trọng là Đinh Công Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Võ Hoàng Thuận (28 tuổi, quê Tây Ninh).

Theo đó, Nghĩa mua xe phạm pháp tháo BKS giấu vào cốp, tạm gửi ở các bãi xe chung cư hay bến xe, ga tàu. Nghĩa liên hệ với một đàn em của Thuận để bán lại kiếm lời.

Riêng Thuận ẩn náu tại Tây Ninh, thuê 3 – 4 đàn em đến TP.HCM nhận xe trộm cắp từ các đầu nậu rồi lái đến khu vực biên giới để Thuận nhận, bán sang tay cho các đối tác bên nước bạn. Theo nhận định của cơ quan công an, số lượng thu mua xe phạm pháp chuyển sang Campuchia thông qua đường dây này là rất lớn.

Trộm xe 3 giây và thủ đoạn chuyển sang Campuchia tiêu thụ nhanh gọn

Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong giai đoạn cuối năm vừa qua, số vụ trộm cắp xe gắn máy các loại chiếm đến 66,95% trong tổng số án trộm cắp trên địa bàn. Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, “cứ 3 vụ trộm cắp tài sản thì có đến 2 vụ là trộm cắp xe mô tô, xe gắn máy. Công an luôn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhưng hễ lơ là chốc lát là mất chiếc xe”.

Một trinh sát hình sự đường phố cho hay, “trình độ phá khoá các loại xe của dân đá xế rất độc chiêu, dù khóa cỡ nào chỉ vài giây là vô hiệu hoá được. Và chỉ vài giờ sau, khi người mất xe còn trình báo ở công an địa phương thì chiếc xe đó đã được đưa trót lọt sang Campuchia một cách nhanh gọn”.

Bộ đồ nghề của dân "đá xế". Ảnh: CA

Được biết trong nhiều vụ việc gần đây khi trinh sát hình sự bắt giữ các đối tượng “đá xế”, khám xét trong người thì ngoài các bộ đoản khoá nhiều chủng loại để phá được khoá của tất cả các loại xe còn thu giữ dao, bình xịt hơi cay các loại… Đây là vũ khí để sẵn sàng tấn công, chống trả nạn nhân, người truy đuổi khi bị phát giác.

Cũng theo trinh sát trên, trộm cắp xe gắn máy là án khó phá. Bởi lẽ, nhiều nhóm “đá xế” không hoạt động ở một địa bàn nhất định mà chúng di chuyển khắp nơi, thậm chí liên tỉnh, hễ đi ngang, thấy ai để xe sơ hở là trộm và lập tức di chuyển đi nơi khác tiêu thụ tài sản. Do đó, công tác điều tra, khoanh vùng đối tượng không hề dễ dàng.

Lượng lớn xe gắn máy bị trộm cắp ở địa bàn TP.HCM được chuyển sang biên giới Campuchia để tiêu thụ. Ảnh:CA

Lực lượng bảo vệ các cửa hàng, cơ sở kinh doanh cần đặc biệt lưu ý, cảnh giác với màn dàn cảnh hỏi đường, gây tai nạn gần đó để đánh lạc hướng nhằm tạo điều kiện cho đồng bọn trộm xe, vốn là các chiêu thức mà các băng nhóm trộm cắp thực hiện trong thời gian gần đây.

Riêng về nạn trộm cắp xe gắn máy, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là, phải luôn luôn nâng cao cảnh giác. Người dân chú ý trông coi xe cẩn thận, không để khuất tầm mắt của mình, gửi xe vào các bãi xe.

Linh An