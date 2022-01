Hàng trăm xe máy chở theo chuối đến điểm bán trải dài gần 200m dọc QL 9. Giá một buồng chuối mật mốc năm nay có giá trung bình từ 100.000 - 350.000 đồng.

Ghi nhận của VietNamNet ngày 28/1 tại chợ Tân Long (xã Tân Long, huyện Hướng Hoá), nơi được xem là thủ phủ chuối mật mốc, loại chuối thờ cúng phổ biến của các tỉnh miền Trung. Hàng trăm xe máy chở theo chuối đến điểm bán trải dài gần 200m dọc QL 9. Ở đây, chủ yếu người bán cho các thương lái, ít bán lẻ.

Hàng trăm xe máy chở theo chuối đến điểm bán trải dài gần 200m dọc QL 9 đoạn qua chợ Tân Long

Trên mỗi xe chở từ 5-10 buồng chuối to nhỏ khác nhau. Giá một buồng chuối mật mốc năm nay có giá trung bình từ 100.000 - 350.000 nghìn đồng. Buồng chuối càng nhiều nải, quả to, láng, nhánh lớn thì càng được giá.

Anh Hồ Văn Tất (37 tuổi, ở xã Thuận, huyện Hướng Hoá) chia sẻ, do dịch bệnh nên giá chuối năm nay giảm khoảng một nửa giá so với năm 2021. “Một buồng 5 nải đẹp với quả to, láng năm trước bán cho thương lái khoảng 400.000 đồng thì năm nay chỉ còn 200.000 đồng. Hay buồng 5 nải quả không to, sần sùi khoảng 200.000 đồng thì bây giờ chỉ còn khoảng 100.000 đồng…” anh Tất nói.

Người dân chở chuối mật mốc trên xe máy ra chợ bán

Ông Trần Văn Đẳng (55 tuổi, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) cho hay, từ ngày 23/1 ông thuê 3 xe tải để gom chuối tại chợ Tân Long. Mỗi ngày ông gom được khoảng 1.500 buồng với giá trung bình từ 100.000-350.000 đồng tuỳ loại, có nhiều buồng đặc biệt hơn 1 triệu đồng…

Chủ tịch UBND xã Tân Long Võ Văn Cương thông tin, những năm chưa dịch, các hộ gia đình trong xã có thuê thêm đất tại Lào để trồng chuối với diện tích khoảng 1.200ha. Nhưng năm nay dịch bệnh,xã có gần 700 hộ trồng chuối mật mốc với chỉ khoảng 700ha.

Giá chuối năm nay giảm khoảng 1 nửa so với năm ngoái

Người bán chuối chủ yếu xã Tân Long và các xã lân cận như Thanh, Thuận, Tân Lập… Người dân chở chuối ra bán tại chợ chủ yếu bỏ cho thương lái trong tỉnh hoặc Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An.

