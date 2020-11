2 vợ chồng chạy xe máy trên đường thuộc quận Bình Tân, TP.HCM, bị đối tượng cướp giật túi xách kéo lê dẫn đến thương tích.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ cướp giật táo tợn nói trên. Công an cũng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc và trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ cướp giật kéo lê khiến cặp vợ chồng bị thương

Trước đó vào khoảng 4h sáng nay (30/11) vợ chồng ông H - bà K (cùng SN 1961, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy BKS: 66M1 - 323… trên quốc lộ 1, theo hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc.

Tại đoạn KCN Tân Tạo, thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, đôi vợ chồng này bị đối tượng đi xe máy áp sát từ phía sau và giật túi xách mà người vợ đeo phía sau.

Công an điều tra hiện trường

Vụ việc khiến 2 vợ chồng bị kéo trượt dài và té ngã xuống đường. Đối tượng cướp giật phóng xe tẩu thoát.

Vợ chồng ông H - bà K bị thương tích, được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông H bị chấn thương đầu, được chuyển tiếp đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Còn bà K bị gãy xương tay trái.

Hiện Công an đang điều tra truy bắt đối tượng cướp giật.

