Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm thêm một Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời cho 2 Phó giám đốc công an nghỉ chờ hưu theo nguyện vọng.

Sáng nay, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Tiến Đạt - Trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tân Phó giám đốc công an Đồng Nai Trần Tiến Đạt

Đại tá Đạt trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh từng giữ chức vụ Chánh văn phòng Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Biên Hòa, Trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ.

Trước đó, vào tháng 5, Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm, điều động 2 Phó giám đốc Công an Đồng Nai là Đại tá Lê Quang Nhân (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy).

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Công an cho 2 Phó giám đốc công an Đồng Nai nghỉ chờ hưu theo nguyện vọng cá nhân.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, phụ trách hậu cần và xây dựng lực lượng nghỉ chờ hưu từ ngày 1/6.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Kim và Trần Thị Ngọc Thuận bị Bộ Công an thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do để xảy ra các vi phạm về hoạt động tố tụng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí để xảy ra vụ nổ súng làm chết người.

Như vậy, hiện nay Công an tỉnh Đồng Nai có Giám đốc là Đại tá Vũ Hồng Văn và 7 Phó giám đốc gồm Đại tá Bùi Hữu Danh, Đại tá Văn Quyết Thắng, Đại tá Trần Tuấn Triệu, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Đại tá Lê Quang Nhân, Đại tá Trần Tiến Đạt mới được bổ nhiệm và Thượng tá Nguyễn Xuân Thao.

Đồng Nai có thêm 2 phó giám đốc công an Bộ Công an vừa quyết định điều động, bổ nhiệm 2 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mang cấp bậc đại tá.

Xuân An