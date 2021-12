Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu các đơn vị trong tỉnh đã từng hợp tác với Công ty Việt Á phải kiểm tra lại việc mua sắm thiết bị y tế và có báo cáo trong vòng 10 ngày.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai vào hôm nay (20/12), Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường yêu cầu các đơn vị như Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở GD-ĐT kiểm tra lại toàn bộ hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị giáo dục với các công ty cung cấp các thiết bị giáo dục, y tế.

Ông Quản Minh Cường chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: H.A

Riêng việc mua sắm thiết bị, hợp tác với Công ty Việt Á phải được báo cáo cụ thể, thời hạn báo cáo trong vòng 10 ngày.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại những hợp đồng đã ký, đánh giá có sơ suất, có tiêu cực hay không trong quá trình thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, ngành y tế đã báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, trong tuần qua, tỉnh này ghi nhận 172 ca tử vong do Covid-19, tăng 33 ca so với tuần trước đó. Nguyên nhân chính dẫn đến số ca tử vong tăng là do thiếu thuốc điều trị Covid-19. Số bệnh nhân nặng tăng nhanh, trong khi các cơ sở điều trị thiếu nhân lực, thiếu trang thiết bị máy móc hồi sức cấp cứu, thiếu oxy.

Bên cạnh đó, việc phải cấp quá nhiều các loại giấy tờ liên quan đến F0 cách ly tại nhà khiến cho nhân viên y tế tuyến cơ sở quá tải, không có thời gian để chăm sóc, theo dõi F0 tại nhà.

