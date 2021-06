Sáng 30/6, Sở Y tế Đồng Tháp ra liên tục ra 2 thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với trường hợp dương tính nCoV tại tỉnh.

Theo đó, ngành y tế Đồng Tháp tìm những người đi chung chuyến xe của nhà xe Huỳnh Sơn (tại phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc), lịch trình từ 5h ngày 15/6, từ Sa Đéc đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Và, 12h ngày 15/6, từ Bệnh viện Chợ Rẫy trở về TP Sa Đéc.

Ngoài ra, tại TP Sa Đéc, ngành y tế Đồng Tháp khẩn tìm người đến Khoa nội C Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (từ ngày 10 - 24/6).

Công ty May 6 ở xã Tân Phú Đông từ 7h đến 19h ngày 10 - 24/6; xe bánh mì chả cá của anh K (đối diện công ty may 6; từ 16 -19/6); tiệm cơm đối diện công ty 6 may (sáng 22/6) và tiệm thuốc tây Trung sơn (đối diện Bệnh viện đa khoa Sa Đéc vào sáng 24/6).

Tại TP Cao Lãnh, ngành chức năng tìm người đến xe xôi (đường Tôn Đức Thắng, gần nhà máy nước đá Trung An, từ 6h50 -7h, ngày 23/6).

Quán phở Nam Việt, đường Phạm Ngũ Lão, từ 7-8h ngày 24/6. Bưu điện tỉnh Đồng Tháp (nhân viên bưu điện quầy số 2 từ trái qua, từ 10h50 -11h05, ngày 24/6.

Tìm người mua vé số ở góc đường Đặng Văn Bình - Lý Thường Kiệt (chị bán vé số có tật chân), từ 11h-11h15 ngày 24/6; Ngân hàng Quân đội (đường Nguyễn Huệ, phường 2, từ 13h30 đến 13h40, ngày 24/6) và Cà phê Nắng Hồng (góc ngã 3 Lý Thường Kiệt - Tôn Đức Thắng, từ 15h10 đến 15h45, ngày 24/6).

Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu, những người có mặt tại các địa điểm liên quan cần thực hiện khai báo y tế, hạn chế di chuyển ra khỏi nhà, tuân thủ thực hiện 5K và liên hệ Trung tâm Y tế gần nhất để được hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Sa Đéc, nơi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại Đồng Tháp

Trước đó, Viện Y tế công cộng TP.HCM thông tin kết quả xét nghiệm RT-PCR của hơn 1.200 công nhân Xí nghiệp May 6 có 11 ca dương tính với SARS-CoV-2. Những công nhân này cư trú ở Sa Đéc 8 người, huyện Châu Thành 1; Lai Vung 1 ca, tỉnh Vĩnh Long 1 ca (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ).

Viện Y tế công cộng đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm của công nhân Xí nghiệp May 6.

Tối 29/6, Bộ Y tế công bố tỉnh Đồng Tháp có 21 ca bệnh, từ mã số 16345 đến mã số 16368. Đây là các ca bệnh tỉnh đã thông tin nghi nhiễm trước đó và đã được thu dung, cách ly điều trị.

Từ hôm nay (30/6), Đồng Tháp Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp thông báo tạm ngừng hoạt động 3 tuyến xe buýt nội tỉnh do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines đảm nhận khai thác để phòng dịch Covid-19. Gồm tuyến xe buýt TP Cao Lãnh – TP Hồng Ngự; tuyến TP Cao Lãnh – Trường Xuân (huyện Tháp Mười) và tuyến Lấp Vò – Phà Ô Môn Phong Hòa (huyện Lai Vung). Thời gian thực hiện kể từ ngày 30/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Hoài Thanh

Đồng Tháp cấp bách xử lý ổ dịch tại xí nghiệp may nghìn công nhân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu vừa có công văn yêu cầu thực hiện cấp bách các biện pháp xử lý ổ dịch Covid-19 tại Xí nghiệp May 6 (ở TP Sa Đéc).