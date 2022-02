Bốn mẹ con, bà cháu dùng than tổ ong đốt trong phòng ngủ để sưởi ấm, khiến 2 bà cháu tử vong, 2 mẹ con nhập viện cấp cứu do ngạt khí.

Thông tin từ UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) chiều 5/2 cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngạt khí do đốt than trong phòng ngủ sưởi ấm. Hậu quả, 2 người chết, 2 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào tối ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), gia đình bà T.T.C. (SN 1956), trú tại thôn Điền đốt than tổ ong sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa.

Đến khoảng 9h30’ ngày hôm sau (tức ngày 4/2) người thân không thấy mẹ con bà C. ra khỏi phòng nên vào kiểm tra. Họ phát hiện 4 người đang nằm bất tỉnh gồm bà C., D.T.L. (SN 1982, con gái bà C.), Đ.D.A (SN 2010) và Đ.V.T (SN 2013, cả hai đều là con chị L).

Đốt than sưởi ấm, 2 bà cháu ở Thanh Hóa tử vong ngày mùng 3 Tết (ảnh minh họa)

Ngay lập tức người thân đã đưa cả 4 mẹ con bà cháu ra khỏi phòng, tuy nhiên bà C. và cháu D.A được xác định đã tử vong trước đó. Hai mẹ con chị L. và cháu T. đang trong tình trạng nguy kịch nên đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Được biết, gia đình bà C. có hoàn cảnh khó khăn. Chị L. lấy chồng sinh sống ở Hà Nội, dịp Tết chị cùng 2 con về quê thăm mẹ, ăn Tết thì xảy ra sự việc.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tình trạng hiện tại của hai mẹ con chị L. và cháu T. đã tỉnh táo, đang thở oxy túi, huyết áp ổn định. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Lê Dương