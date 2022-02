Dự án Queen Pearl 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 92.000m2 được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất năm 2017 đã gây thất thoát, lãng phí khiến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều quan chức bị bắt.

Giao đất năm 2017 nhưng áp giá đất năm 2013

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can, gồm Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962 ở Phan Thiết, Bình Thuận), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960), nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980), nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo hồ sơ của Tiền Phong, UBND tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần tổ chức việc đấu giá 3 lô đất số 18, 19 và 20 với 9,26ha thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT706B của dự án Tân Việt Phát 2 đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá.

Phương thức đấu giá là chung một gói đấu giá, theo hiện trạng đất thô và khách hàng trúng đấu giá tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh và bên trong phạm vi dự án. Khu đất này đã thông báo bán đấu giá 6 lần nhưng không có khách hàng nào tham gia đấu giá.

Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư.

Do khu vực này là nghĩa địa tập trung, còn nhiều hố sâu, bia mộ do việc di dời mồ mả để lại làm mất mỹ quan và thiện cảm nên không có nhà đầu tư tham gia đấu giá. Năm 2016, các sở ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá. Ngày 16/1/2017, Công ty CP Tân Việt Phát có Công văn số 01.2017/CV-TVP xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT706B, thành phố Phan Thiết. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao đất, cho thuê đất đối với 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát.

Tuy nhiên, một cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc giao đất cho Công ty CP Tân Việt Phát năm 2017 nhưng áp giá đất năm 2013 có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho ngân sách.

Vẫn theo vị cựu lãnh đạo tỉnh này, tháng 4/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2013 trên địa bàn Bình Thuận thì đất ở tại Phan Thiết đã có giá 1,5 triệu/m2. Đến tháng 7/2016, Bình Thuận tiếp tục cập nhật điều chỉnh giá đất thì đất ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết đã có giá 1,6 triệu đồng/m2. Do đó, việc UBND tỉnh Bình Thuận giao đất năm 2013 nhưng áp giá đất năm 2017 gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ngân sách.

Thanh tra Chính phủ từng kết luận giao đất đúng quy định

Liên quan đến việc giao đất vàng ở tỉnh Bình Thuận, ông Đặng Công Huẩn, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã ký kết luận về việc UBND tỉnh Bình Thuận giao hàng loạt lô không qua đấu giá, gồm: Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương, Hamubay Phan Thiết, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, Trường Mầm non Lê Quý Đôn.

Tỉnh Bình Thuận từng khẳng định việc giao đất thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 là đúng quy định.

Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ cho rằng, khu vực đất thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 có nguồn gốc là đất nghĩa trang tập trung, sau khi di dời thì còn nhiều hố sâu, tường và bia mộ để lại làm mất mỹ quan và mang yếu tố tâm linh nên không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, dù đã thông báo nhiều lần từ năm 2013-2015. Do đó, đủ điều kiện để UBND tỉnh Bình Thuận xem xét cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Vào ngày 18/11/2020, trước thông tin báo chí phản ánh về các dự án giao “đất vàng” cho doanh nghiệp không qua đấu giá công khai gây thất thoát ngân sách, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo để giải đáp thông tin. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Hòa, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiều lần khẳng định: “Căn cứ Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh, do 3 lô đất trên đã đưa ra đấu giá 6 lần nhưng không có người tham gia nên UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất đối với 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát là đúng theo quy định pháp luật”.

Nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 24/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ lãnh đạo. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/8/2021.

Theo Tiền Phong