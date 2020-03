Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở an toàn của người dân nhất là những khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai yêu cầu.

Theo bản tin thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ nay đến 7/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn, giông, lốc sét kèm theo mưa đá và lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn, giông, lốc sét kèm theo mưa đá và lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn có thể xảy ra trong những ngày tới.

Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở an toàn của người dân nhất là những khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu quả.

Thời tiết từ nay tới 7/4

Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm 31/3 đến ngày 5/4 có mưa rào và rải rác có giông. Trong các ngày 2, 4 và 5/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay và ngày mai chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Ngày 1 - 4/4, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong ngày 2-3/4 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 5-7/4, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ từ 31/3 - 7/4, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Trong hai ngày 2-3/4 có mưa, mưa vừa và giông, riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Trong cơn giông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay tới 1/4 chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Chiều tối và đêm 2 đến ngày 7/4, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay tới 7/4 chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.



Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Thái An