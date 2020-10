Dự báo thời tiết 15/10, bão số 7 suy yếu thành vùng áp thấp. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to, trời lạnh, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ hôm nay (15/10) đến ngày 16/10, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ khoảng 40-70mm.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục lạnh, nhiệt độ cao nhất dao động từ 24-27 độ; thấp nhất từ 18-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to, lạnh dưới 20 độ

Riêng thời tiết Hà Nội từ nay đến ngày 16/10 có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bão số 7 từ chiều tối qua (14/10), khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa và suy yếu thành vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 15/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to.

Đêm gió đông bắc cấp 2-3, riêng Sơn La, Hòa Bình gió mạnh cấp 3-4, sau gió giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 24-27 độ



Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng khu vực đồng bằng và ven biển, Phú Thọ có mưa to đến rất to. Tối có gió mạnh cấp 3-4, riêng vùng ven biển cấp 6-7, giật cấp 9, sau gió giảm dần. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3, riêng phía Bắc tối có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sau gió giảm dần Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Tối gió mạnh cấp 3-4, sau gió giảm dần. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 21-24 độ.

Đ.Bảo