Dự báo thời tiết ngày 16/4, không khí lạnh đổ bộ các tỉnh miền Bắc vào đêm nay khiến nhiều nơi có mưa đến mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dài ngày vào chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ hôm nay (16/4) đến đêm mai (17/4) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ đêm 16-17/4, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông nhiều nơi, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông vào chiều tối và khả năng mưa lớn tiếp diễn những ngày tới.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa rào và giông; từ đêm này đến hết đêm mai có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 16/4 trời chuyển lạnh.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 16/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối nay có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.



Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, từ gần sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ, có nơi trên 33 độ.



Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trng khoảng 24-33 độ.



Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-34 độ, có nơi trên 34 độ.



Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-28 độ.

