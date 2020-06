Sáng sớm nay (16/6), Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong đêm qua và sáng nay (16/6), ở Bắc Bộ có mưa dông; vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Dự báo, mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Ngập lút bánh xe trên đường Sài Gòn sau 1 trận mưa. Ảnh: Như Sỹ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

