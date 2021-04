Dự báo thời tiết ngày 17/4, không khí lạnh tràn miền Bắc và Bắc Trung Bộ; nhiều nơi mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa giông. Thời tiết cực đoan khắp cả nước, đề phòng mưa giông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên ngày và đêm nay (17/4) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình có mưa rào và giông nhiều nơi, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Thời tiết khu vực Hà Nội, cả ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh.

Mưa giông khiến cây xanh trên đường ở TP.HCM bật gốc. Ảnh: Như Sỹ

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 17/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ.



Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có giông, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-29 độ, có nơi trên 30 độ.



Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 24-33 độ, có nơi trên 33 độ.



Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-35 độ, có nơi trên 35 độ.



Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-25 độ.

Đ.Bảo