Những ngày tới, các tỉnh miền Bắc sẽ hứng đợt mưa to đến đặc biệt to. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ đêm 16 đến đêm 18/8.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên từ đêm 16 đến ngày 20/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt.

Cũng có khả năng xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa 200-350mm/đợt là ở khu vực Đông Bắc. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô), còn dễ xảy ra mưa rất to đến đặc biệt to với lượng mưa lên đến 300-400mm/đợt, có nơi có thể trên 500mm/đợt.

Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình ngập sâu trong đợt mưa năm 2017

Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 16 đến ngày 20/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/8:

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, riêng khu vực vùng núi, trung du và ven biển khu Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Quảng Ninh có khả năng có mưa rất to đến đặc biệt to.

Nhiệt độ khu vực này thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam cũng có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vừa, mưa to và giông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippine) có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động.

Vị trí áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Hồi 19h ngày 16/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19h ngày 17/8, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông 130km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Sài Gòn mưa tầm tã, xe máy ngập lút yên, ô tô chết máy xếp hàng dài Cơn mưa chiều tối nay (6/8) kéo dài hơn 2 tiếng ở TP.HCM khiến một số đường ngập sâu, nhiều ô tô chết máy xếp hàng trong dòng nước.

Đ.Bảo