Dự báo thời tiết 18/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Miền Bắc vẫn duy trì không khí lạnh, với nền nhiệt thấp nhất dưới 20 độ.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ 18 - 21/10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Những ngôi nhà ở thị trấn Lao Bảo chìm sâu trong biển nước

Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 21/10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Ngày 18/10, ở Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo, sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Riêng tại khu vực Phong Điền, Thừa Thiên Huế, nơi lực lượng chức năng đang tiến hành cứu nạn công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, thời tiết cả ngày 18/10 có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 150 -300mm/24h.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 22-25, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và giông, tập trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 22-24 độ.

