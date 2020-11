Dự báo thời tiết 27/11, không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh miền Bắc, nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu, xuống dưới 10 độ.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam, hôm nay (27/11) sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Ngày 28/11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét (thời gian rét xảy ra vào đêm và sáng sớm) với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 16-19 độ, vùng núi phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ ngày 28/11 đến ngày 1/12, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến khoảng 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm.

Từ ngày 29 đến 30/11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Từ hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày 28/11, ở vùng biển các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Riêng thủ đô Hà Nội được dự báo trời chuyển rét, không mưa, ngày trời nắng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 16-19 độ.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuyển rét. Ảnh: Lê Anh Dũng

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 23-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 18-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 20-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thu Anh