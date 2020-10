Các tỉnh Bắc Bộ nền nhiệt giảm, trời se lạnh, nhiều nơi mưa to đến rất to. Trung Bộ tiếp tục có mưa. TP.HCM có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay đến ngày 16/10, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ khoảng 50-100mm.

Bắc Bộ mưa lạnh những ngày tới

Khu vực Bắc Bộ trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất dao động từ 24-27 độ; thấp nhất từ 18-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thời tiết Hà Nội từ nay đến ngày 16/10 có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-19/10 có mưa rải rác. Trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, thấp nhất là 21 độ.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông hiện dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 8 và đi vào Biển Đông, dự kiến đêm 17/10, bão số 8 sẽ di chuyển vào tới bờ.

Sự bổ sung của không khí lạnh mạnh trong ngày 16 và 17/10 khiến mưa trở lại vào khu vực Trung Trung Bộ. Sáng ngày 17/10, kết hợp giữa không khí lạnh và bão số 8 sẽ khiến mưa rất to ở khu vực Trung Trung Bộ, cao điểm vào ngày 17 - 18/10.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở phía bắc ngày mai và 16/10 có mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 17-18/10 các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận 2 ngày tới có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/10, phía bắc có mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên trong 5 ngày tới chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ hôm nay, đỉnh triều tại ven biển Nam Bộ tiếp tục dâng cao, đợt triều cường cao nhất từ đầu năm sẽ xuất hiện từ ngày 16/10 đến 20/10, riêng ngày 18/10 mực nước triều cao nhất ngày tại Vũng Tàu có thể đạt mức 4,3m.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Đã cứu được 19 người từ Rào Trăng 4, đưa thi thể đầu tiên ra ngoài 14h chiều nay (14/10), chính quyền và lực lượng Công an Thừa Thiên- Huế đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam ra ngoài an toàn. Một thi thể cũng được đưa ra ngoài.

Hương Quỳnh